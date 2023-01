David Crosby : Erinnert euch bloß an seinen Namen

Country Joe McDonald musste irgendwann folgendes feststellen: „Aus Hippies werden nur schwer Musiker, weil sie keinen Anführer akzeptieren. Ich habe versucht, Chef einer Hippie-Rockband zu sein, aber das war ein Widerspruch in sich.“ Diesen Widerspruch hat unter den Rockmusikern der klassischen Ära wohl niemand so heftig durchlebt und durchlitten wie David Crosby. Seine Triumphe und seine Niederlagen liegen darin begründet.

Er war maßgebliches Mitglied bei zwei Bands, die beide als die amerikanischen Beatles galten: bei den Byrds und bei Crosby, Stills, Nash (& Young). Erstere schmissen ihn raus, weil Disziplin und Verschwiegenheit nicht zu seinen Stärken zählten; bei letzteren war der Part eines primus inter pares gar nicht vorgesehen, jedenfalls nicht für ihn, den Erstgenannten und Ältesten. Aber allein wegen dieser Mitgliedschaften kann er für sich in Anspruch nehmen, den Folk-, den Country- und den Psychedelik-Rock miterfunden zu haben. David Crosby war, in seinem Hedonismus und in seiner Aufsässigkeit, die schlechthinnige Verkörperung des Hippie-Rockers, wie er im Topanga und im Laurel Canyon nahe seiner Heimatstadt Los Angeles als exemplarische Figur der Unterhaltungsindustrie sternengleich aufstieg, er war „stardust“, und er war „golden“, wie es seine Freundin Joni Mitchell in ihrem Song „Woodstock“ so selbstgewiss schrieb, talentiert und gefährdet.