Heinz Sauer wird neunzig : „Eigentlich hasse ich mein Instrument“

Die letzten Minuten vor dem Konzertbeginn, im Dunkeln neben der Bühne, während draußen schon das Bühnenlicht hochfährt. Einige Schritte zum Instrument.

Wie fängt man an?

Oder alljährlich an der Theke des italienischen Restaurants um die Ecke der Romanfabrik, Frankfurt. Anfang Januar. Der erste Freitag im neuen Jahr, immer im Duo mit Heinz.

Wie hat es angefangen, dieses Jahr? Was fangen wir damit an?

Das Jahr 2022 wird damit aufhören, dass Heinz Sauer neunzig Jahre alt wird, und es ist der Geburtstag eines Freundes und der Geburtstag eines großen Künstlers. Heinz ist der Letzte, der eine Feierlichkeit oder Festtagsrede in seinem Namen ertragen kann, und der Erste, der sich von irgendwelchen historischen Einordnungen seiner Person abwenden wird. Man muss aber an diesem Tag von seiner Größe sprechen, und wenn ich es nun in diesen Zeilen tue, dann in aller Knappheit und mit Rücksicht auf meinen Freund, der mir diese Worte verzeihen wird: Heinz Sauer ist einer der wenigen wirklichen musikalischen Giganten, die wir im europäischen Jazz jemals hatten. Sein Name sollte genannt werden, wenn andere im Umlauf sind.