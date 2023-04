Nie war Metal-Musik mächtiger als im Jahr 1991. Metallica, die gerade ihr bestes und erfolgreichstes Album veröffentlich hatten, spielten Open Air in Moskau. Bei „Enter Sandman“ wogte die Menschenmenge bis zum unabsehbaren Horizont. Es müssen Millionen gewesen sein. Die Musik so laut, dass sie die über den Massen kreisenden Hubschrauber übertönte und wohl noch auf dem Mond das Gestein rieseln ließ. USA-Flaggen wurden geschwenkt, Rotarmisten rissen ihre Uniformen auf und lagen sich mit den Fans in den Armen. Dieses Youtube-Video ist eines der beeindruckendsten Dokumente vom „Ende der Geschichte“. Der westliche Pop schien den östlichen Kommunismus besiegt zu haben. Irgendwo grollte Putin.

Auf Metallicas neuem Album „72 Seasons“ gibt es ein Lied, das mit seinem Spannung aufbauenden Anfangs-Riff stark an „Enter Sandman“ und jene gloriosen Zeiten erinnert. Nur, dass der Refrain von „Sleepwalk My Life Away“ nicht richtig zündet; dafür ist das Stück aber fast doppelt so lang. Auch „You Must Burn“ hat einen Vorgänger auf dem selbstbetitelten „Black Album“, den Song „Sad But True“. Nur, dass das neue Stück nicht so gut ist. James Hetfield singt von der Dunkelmännerei der Inquisition: „Question yourself, you may learn / You are the witch, you must burn.”