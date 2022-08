Beyoncés Album „Renaissance“ : Die Meisterin der Macht

Als Beyoncé, Queen Bey, vor einigen Wochen ihr bevorstehendes Album „Renaissance“ in der britischen „Vogue“ ankündigte, wurde deut­lich, wie es um die Machtverhältnisse zwischen beiden bestellt ist: Es war nicht die „Vogue“, die der Sängerin einen Platz einräumte, wie es vielleicht früher einmal gewesen wäre. Es war nicht Beyoncé, die sich geschmeichelt fühlen musste, auf dem Cover gelandet zu sein. Es war die Königin, die das Magazin mit der Wahl ihrer Plattform adelte, wissend, dass alles, was sie tut, seine Aufmerksamkeit, sein Publikum bekommen wird. Es ist schwer, Beyoncés Einfluss und Macht in der Musikindustrie zu überschätzen. Die Veröffentlichung von „Renaissance“, das Ende vergangener Woche sechs Jahre nach „Lemonade“ erschienen ist, war dementsprechend ein lang erwartetes, medial maximal prominentes Ereignis.

Anna Vollmer Redakteurin im Ressort „Deutschland und die Welt".

Seitdem ist einiges passiert: Es gab Diskussionen über das Wort „spaz“, das Menschen mit Behinderung diskriminiert und von Beyoncé inzwischen aus ihrem Song „Heated“ gestrichen wurde. Woraufhin sich Monica Lewinsky zu Wort meldete und darauf hinwies, dass die Sängerin eine Zeile aus ihrem Song „Partition“ von 2013, die Lewinsky beleidigte, nicht entfernt habe. Beyoncé strich, außerdem, ein Sample des Songs „Milkshake“ aus ihrem Song „Energy“, nachdem dessen Sängerin Kelis ihr Diebstahl vorgeworfen hatte. All diese Vorwürfe werden, so berechtigt sie sein mögen, der Königin wenig anhaben können. Denn auch wenn sie – zum Teil vermeidbare – Fehler macht (die Sängerin Lizzo war wenige Wochen zuvor wegen des gleichen Wortes kritisiert worden): Sie macht vor allem vieles richtig.

Eine Wiedergeburt nach der Coronazeit

„Renaissance“ ist der erste Teil einer Trilogie, die Beyoncé, wie sie auf ihrer Internetseite schreibt, während der Corona-Pandemie aufgenommen hat. In einer Zeit des Stillstands habe die Arbeit es ihr erlaubt, sich „frei und abenteuerlustig“ zu fühlen. Der Titel ist genau so zu verstehen: als Wiedergeburt, als Befreiung und Freude darüber, nach diesen Jahren wieder hinauszugehen in die Welt. Hinauszutanzen, möchte man fast sagen, wenn das nicht so ein schlimmes, kitschiges Wort wäre. Denn „Renaissance“ ist ein Tanzalbum geworden.

Und gerade hier erschließt sich die zweite Bedeutung des Titels, eine Bedeutung, die das Wort an seine Ursprünge führt: Nicht anders als die Künstler der Renaissance bezieht auch Beyoncé sich auf diesem Album auf eine Vergangenheit, die sie inspiriert und aus deren Einflüssen sie etwas Neues, Eigenes schafft. Sechzehn beinahe durchgehend tanzbare Lieder, die den House- und Discosound der Siebziger-, Achtziger- und Neunzigerjahre zurückbringen.

Weil Beyoncé in ihrem Ankündigungstext ihrem an Aids verstorbenen homosexuellen Cousin, „Uncle Johnny“ und „all den gefallenen Engeln“ dankt, wurde „Renaissance“ gleich als ihr queeres Album betitelt. Eine der vielen Referenzen der Sängerin ist die „Ballroom“-Szene, die afro- und lateinamerikanische LGBTQ-Bewegung, und eine Produzentin, mit der sie zusammengearbeitet hat, Honey Dijon, DJ und trans Frau, die in New York und Berlin lebt. Allzu politische Texte sollte man trotzdem nicht erwarten. Denn auch wenn Beyoncé Dinge einstreut, von „Karens“ singt, unangenehmen weißen Frauen der Mittelschicht, die zu Terroristen werden, von Singles, „Happy on her own, with her friends, without a man“, so geht es dann doch oft um eine klassische Paarbeziehung, die Liebe zu ihrem boy, die high­er macht als Drogen. „Renaissance“ ist ein Album, das mehr ,empowert‘ als anklagt und dabei sehr viel Spaß macht. Man kann sich vorstellen, dass Beyoncé einen Disco-Hype auslöst. Wer sollte das schaffen – wenn nicht sie?

Beyoncés Ikonographie

Spricht man über ein neues Album der Sängerin, kann, neben der Musik, ihre Bildsprache kaum unerwähnt bleiben. Beyoncés Talent für Ikonographie steht ihrem musikalischen in nichts nach. Auf dem Cover von „Renaissance“ sieht man sie, fast nackt, auf einem Pferd sitzen. Man denkt da, einerseits, an Bianca Jagger und ihren Auftritt im Studio 54. Und, andererseits, an Lady Godiva, Protagonistin einer mittelalterlichen Legende, auf die in der Popkultur oft Bezug genommen wird. Wie auch in der Musik bedient Beyoncé sich an den Referenzen, die ihr gefallen, und wählt dabei die, die ihr die größte Aufmerksamkeit garantieren. Das ist humorvoll, zeigt aber auch, wer hier das Sagen hat. Diese gut gelaunte Art der Emanzipation ist erfrischend, und so schaut man sich, während man beim Hören des Albums eigentlich schon tanzen möchte, zu gern das bombastische Fotoshooting an, das sie parallel zu ihrem Album veröffentlicht hat.

Dazu gehört unbedingt auch ein kleineres, unauffälligeres Bild. Es steht auf ihrer Website, gleich neben dem Text zum neuen Album: Da sieht man eine ungeschminkte Beyoncé, im Bett mit ihren drei Kindern. Dieser Spagat aus Glamour und Intimität, Nahbarkeit zu vermitteln, obwohl man ein Leben führt, das von dem normaler Menschen kaum weiter entfernt sein könnte, ist Beyoncés große Stärke. Und wenn sie, wie in „Plastic off the sofa“, über eine Beziehung singt: „I think you’re so cool (even though I’m cooler than you)“, denkt man gleich an das Glamourpaar Beyoncé und Jay-Z. Obwohl man, eigentlich, kaum etwas weiß. Macht aber nichts, es ist ja Popmusik, und die lebt schließlich von Illusion. Dass Beyoncé so wahnsinnig gut darin ist, Illusionen zu schaffen, macht deutlich, warum sie es ist, die den Ton angibt.