Madonna-Konzert in Paris : Die starke zarte Königin

Neben den großen Tänzern und den Musikerinnen mit ihren Violinen, Trompeten und Celli wirkt Madonna, 1,66 Meter, klein. Klein, wie in „Klein und imposant“, nicht wie in „Klein, aber imposant“. Immer mal wieder während der phantastischen zweieinhalb Stunden, die ihre seit September tourende Theatershow „Madame X“, ihre Party mit portugiesischen Fado-Musikern und capverdischen Sängerinnen, in Paris dauert, tritt einer dieser muskulösen, unglaublich gut tanzenden Männer zu Madonna, hebt sie auf und trägt sie in seinen Armen weg, als wäre sie leicht wie ein Kind. Sie aber wirkt wie eine Königin. Wie ein Napoleon schreitet sie, den Dreispitz auf den glänzenden, blonden Locken, über die Bühne des alten „Grand Rex“, des legendärsten Pariser Kinos und Konzertortes.

Niemand außer Madonna ist in einer langen Pop-Karriere so wandelbar und doch so sehr sie selbst geblieben. Wie alle ihre Shows, die nur mit denen von Prince und Michael Jackson vergleichbar sind, ist auch „Madame X“ ein wilder Ritt, theatralischer denn je. Man glaubt ihr, dass sie sich in ihrer neuen Wahlheimat Lissabon zu diesem in verschiedenen musikalischen Kulturen umherschweifenden Album angeregt sah, dass sie durch die Begegnung mit portugiesischen Fado-Musikern oder mit dem musikalischen Erbe der Kolonialzeit und den Gesängen der damaligen Versklavten inspiriert wurde, noch mal ein Album zu machen.