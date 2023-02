Lizzo ist eine Ikone der Body-Positive-Bewegung. Ihre Botschaft, man sei gut so, wie man sei, kommt an beim Auftritt der US-Soulsängerin in Köln. Aber auch die beste Botschaft verfängt nicht ohne knackige Ohrwürmer.

Für manche Ideen ist die Welt noch nicht sofort reif. Oder sie muss erst auf das Talent warten, das es braucht, damit ein Gedanke weltumspannend wird. Als zwei afroamerikanische Backgroundsängerinnen aus San Francisco Ende der siebziger Jahre den Discosänger Sylvester begleiteten, wurden sie schnell in der Schwulenszene der kalifornischen Metropole zu Kultstars. Deshalb trauten sie sich, unter dem Gruppennamen Two Tons o‘ Fun ihr eigenes Glück zu suchen.

Weil der Name schon registriert war, machten sie als Weather Girls weiter, verknüpften Funk, Soul und hochenergetischen Pop zu einem sehr tanzbaren Gemisch, das später den (zwischenzeitlich reichlich überdudelten) Welthit „It’s Raining Men“ abwarf. Bald danach wurde es ruhig um die beiden schwergewichtigen Sängerinnen, die aber immerhin ihrem homosexuellen Publikum eine zeitlose positive Botschaft mitgaben: Ihr seid gut so, wie Ihr seid.

Das ist im Kern auch das Prinzip der US-amerikanischen Sängerin Lizzo, die vier der begehrten Grammy-Musikpreise eingesammelt hat, zudem mit dem Fernsehpreis Emmy ausgezeichnet wurde und auf dem Weg zum leuchtendsten musikalischen Superstar seit Beyoncé ist. In der Kölner Lanxess-Arena hat sie am Montagabend das Motto ihres jüngsten Albums in einem begeisterten Publikum hinterlassen: „You are special!“

Sie zieht jeweils das Kraftvollste aus diversen Stilen

Ihre positive Grundhaltung zu ihrem überdurchschnittlichen Körpergewicht hat Melissa Jefferson zu einem der Gesichter der Body-Positivity-Bewegung gemacht. Aus den Musikstilen Funk, Soul, Disco, R&B und Hip-Hop zieht sie sich jeweils die kraftvollsten Elemente, um ein energetisches Amalgam zu mischen, das eine 90-minütige Hallenshow zum Happening macht.

Anders als das weitgehend erfolglose One-Hit-Wonder Weather Girls bringt Lizzo viele Fertigkeiten mit, die sie zur Vollenderin der Idee des „Ihr seid gut so, wie Ihr seid“ macht: Im Team schreibt sie sehr catchy Popnummern von zweieinhalb bis vier Minuten Länge, die sie auf der Bühne handfest und groovig arrangiert, sie ist textlich und textil bereit zum größtmöglichen Striptease, spart nicht mit der selbstbewussten Verwendung des Wortes „Bitch“, dessen deutsche Übersetzung sie sich genüsslich von Zuschauern vorsagen lässt: „Schlampeeee“. Den Po-Wackler hat sie zur emanzipatorischen Geste umgedeutet. Sie spielt gekonnt Querflöte, und ihr Charisma ist in jeder Ecke des Saals zu spüren.

Lizzo führt von der ersten Minute an eine Superstar-Show auf. Hits ihrer Erfolgsalben „Cuz I Love You“ und „Special“ verteilt sie geschickt über den Abend. Schon der zweite Song „To Be Loved“ wandelt den fast voll besetzten Innenraum zur Tanzfläche um. In „Grrrls“, das eine Beastie-Boys-Reminiszenz enthält, baut die vierköpfige, ausschließlich aus Frauen bestehende Band – bitte festhalten – die schwierigste Stelle aus „Heart Of The Sunrise“ der Progrockband Yes ein. Nur um zu zeigen: Wir können das.

19 Frauen versammeln sich auf der Bühne

Über den Abend verteilt versammeln sich 19 Frauen auf der Bühne: die sehr gekonnt spielende Band, eine DJane am Mischpult, zehn Tänzerinnen – „bringing some friends on stage“, wie Lizzo sagt, ausgewählt auch nach ihrer ebenfalls schwergewichtigen Statur, dazu drei sehr versierte Backgroundsängerinnen mit ähnlichem Stimmumfang wie der Star. Lizzo huldigt ihren Vorbildern: Missy Elliott wird in „Tempo“ durch die Band ersetzt, Cardi B. über einen Handy-O-Ton in den Song geschnitten. Hip-Hop-Ikone Lauryn Hill würdigt sie in einem Cover ihres Hits „Doo Wop“ – und nutzt die gekonnte Einlage ihrer Mitstreiterinnen für einen ihrer Kleiderwechsel.