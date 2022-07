„Layla“ und die Folgen : Warum hören wir immer noch sexistische Songs?

Mit Pop hat Schlager nur bedingt zu tun. Aber wenn wochenlang über sexistische Schlagertexte diskutiert wird, trifft das auch andere Genres. In einem vertrauten Reflex heißt es dann, im Hip-Hop sei sowieso alles schlimmer. Ich glaube, mit einem Ranking der sexistischsten Musikgenres kommen wir nicht weiter.

Der Song, um den es geht, handelt von einer Frau namens Layla, die Vorgesetzte in einem Bordell ist und als „schöner, jünger, geiler“ beschrieben wird. „Layla“ ist ein guter Name für ein Lied, das auf „lalala“ mitgesungen werden soll. Seit Wochen steht es auf Platz eins der Single-Charts. Es lässt sich nur spekulieren, was die Leute an ihm lieben, vielleicht die eingängigen Harmonien, die schon Rihanna und Eminem gut fanden („Love The Way You Lie“), vielleicht die allgemeine Schunkelbarkeit.

Letzte Woche entschieden sich einige Veranstalter von Volksfesten, „Layla“ nicht mehr zu spielen. In manchen Städten gibt es eine Art Kriterienkatalog für sexistische oder anderweitig unangemessene Musik. Entscheiden, was er spielt, kann jeder Veranstalter selbst. Mancherorts ist „Layla“ nun ohne Text zu hören, da grölen die Leute dann mit. Ob im ZDF Fernsehgarten Ende des Monats eine jugendfreie Version gespielt wird, bleibt abzuwarten.

Interessant ist, wie die Diskussion zum Klassenkampf stilisiert wird zwischen den Lockeren, die „Layla“ hören wollen und sich an Zeiten erinnern, in denen Frauen noch nicht so kompliziert waren, und denen, die den Song geschmacklos finden oder abwertend. Mit Klassen, Geld und Bildung hat das aber nichts zu tun, auch unter Hörern von Kunstliedern gehen die Meinungen über das „Heidenröslein“ auseinander, und einige populäre Partyschlager kommen ganz ohne die Worte „geil“ und „Luder“ aus, „Cordula Grün“ zum Beispiel.

Fest steht, dass die Motive der großen Erfolgssongs in den Köpfen der Menschen nachwirken, und das hat Konsequenzen. Im Hip-Hop, dem schuldigen Genre, wird gerade viel über Sexismus diskutiert. Es gibt weiterhin riesige Klischees, aber der Einfluss derer, die mit den alten Standards nichts mehr zu tun haben wollen, wächst. Zu den Folgen gehört im Hip-Hop auch, dass weibliche Künstler besonders sexualisiert über ihre Bedürfnisse rappen, als Antwort auf bestehende Verhältnisse.

Ganz banal: Voraussetzung für eine eigene Haltung zu dem, was in der Musik sexy ist und was verwerflich, ist die Kenntnis von Text und Kontext. Die Ansprüche haben sich geändert. Wer jetzt noch von Rod Stewarts Entjungferungsfantasie „Tonight’s the Night“ schwärmt, wird zu Recht schräg angeschaut. Was unter lyrische Experimente fällt und was unangenehme Assoziationen weckt, muss aber jeder für sich herausfinden, so wie ein DJ bestenfalls selbst entscheidet, ob die Spider Murphy Gang es damals besser konnte.