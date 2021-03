Lana del Rey : Auf Sonnensuche in Suburbia

Lana del Reys achtes Album „Chemtrails Over the Country Club“ verzichtet auf Knalleffekte und zeigt eine Sängerin in Bestform.

Gut, dass der Frühling da ist und der Sommer nicht weit und man den ersten Gin Tonic mit Blick auf Sonnenuntergang praktisch schon riechen kann, denn die musikalische Untermalung dieser Situation ist soeben eingetroffen: „Chemtrails Over the Country Club“ heißt sie und stammt von Lana del Rey. Das ist jetzt schon die achte Platte der Künstlerin, die einst mit „Videogames“ und diesem schleppenden, melancholisch verhangenem Gesang, der bestens zu ihrem verhangenem Blick passte, mit einiger Wucht in die Musikwelt platzte. Eine Musikwelt, die nie so genau weiß, was sie mit Frauen anfangen soll, die billiger aussehen, als ihre Songs klingen, wovon ja auch Dolly Parton mehr als ein Lied singen kann.

Bemerkenswert an der nun bald zehn Jahre währenden Karriere ist die Begeisterung, mit der Lana del Rey sich an den Archetypen weißer amerikanischer Weiblichkeit abarbeitet, die immer wieder gerne mit der echten Elizabeth Woolridge Grant aus New York verwechselt werden. Das vermeintliche Mädchen aus dem Trailerpark mit dem etwas zu protzigen Schmuck, das immer mit den bösen Jungs auf dem Motorrad mitgefahren ist, entwickelte sich im Lauf der Jahre zum nostalgischen All American Girl mit nur schlecht kaschierter dunkler Seite und machte zwischendrin Station im warmen Abhängparadies Los Angeles. Nach emanzipatorischen Botschaften kann man lange suchen, ertragreicher ist es, man sucht nach gutem Songwriting. Denn bei aller Oberflächlichkeit, die immer wieder dazu verleitet, del Rey nicht so richtig ernst zu nehmen: Melodien und Texte schreiben kann sie, und wie.

Kellnerin im weißen Kleid

Nun hat sich das amerikanische Mädchen anscheinend ein Haus gekauft und ein paar Kübelpflanzen für die Terrasse. Womöglich hat sie, man macht sich fast Sorgen, neuerdings sogar Anwandlungen, mit der Gitarre durch die Natur zu streifen. Sie singt davon, drei Tage die Kleidung nicht zu wechseln, weil sie „on the road“ ist, und ansonsten sehr viel davon, sich nicht mehr zu verstellen und endlich zu tun, wonach ihr ist. Wurde aus diesem hochartifiziellen, immer etwas zu stark geschminkten Wesen jetzt etwa ein Naturkind, das Folksongs trällert? Ganz so einfach ist es zum Glück nicht.

Nun ist aber die Bühnenpersona Lana del Rey aus lauter Klischees zusammengebaut und weiß ziemlich virtuos mit ihnen zu spielen. Sie hat sich im Laufe ihrer Karriere fast so oft neu erfunden wie Madonna, und so ganz sicher kann man sich an keiner Stelle sein, ob man es nun mit einer neuen Ernsthaftigkeit zu tun hat oder nur mit einer neuen Pose.

Für die Theorie stärkerer autobiographischer Bezüge spricht gleich der erste Song des Albums, „White Dress“, der von einem weißeren Kellnerinnenkleid handelt, das die damals neunzehnjährige Sängerin trägt und die Nachtschicht bei einer Musikbusiness-Konferenz schmeißt. Im dazugehörigen Video fährt sie in Rollerskates und knappem Kleid in Zeitlupe eine leere Straße entlang und singt dazu in flüsterndem Falsett, dass sie sich in besagtem Kleid gesehen gefühlt hat, damals, als noch keiner sie kannte und sie in ihrem Job alles im Griff hatte. Das ist wahrhaftig und anrührend und vor allem ein sehr guter Song.

Langsamer Schlussmach-Walzer

„Chemtrails Over the Country Club“, das titelgebende Stück, ist vermutlich das typischste, das die Erwartungen von del-Rey-Hörern am ehesten erfüllen dürfte. „Suburbia, The Brentwood Market / What to do next? Maybe we’ll love it“, heißt es darin, und es wird ein geordneter Alltag mit kleinen Ausreißern beschworen, der vielleicht gar nicht so schlimm ist, solange man noch seinen kleinen roten Sportwagen hat – der im dazugehörigen Video fast so oft im Bild ist wie del Reys blonde Dauerwelle. Bei aller Vorstadtexistenz bleibt dennoch die Liebe zum Abgründigen. „Dark“ geht es zu, „but it’s Only a Game“, wie ein anderer Song betitelt ist. Und bevor man sich an den Falschen hängt, bleibt man lieber allein. Diesem Gefühl ist mit „Breaking up Slowly“ ein langsamer Walzer gewidmet.

Auf dem vielgelobten Vorgängeralbum „Norman Fucking Rockwell“ vom vergangenen Jahr durften die Gitarren – etwa im Song „Venice Bitch“ – schon mal kaputteren Lärm veranstalten und sich in länglichen, an psychedelischen Rock der sechziger Jahre angelehnten Experimentalsoli ergehen. Solche Momente sucht man im durchwegs harmonischen neuen Album vergebens, aber vielleicht sollte man auch nicht überall nach allem suchen. Als Produzent und Co-Songschreiber fungierte wie bei „Norman Fucking Rockwell“ wieder Jack Antonoff, der zuletzt mit Taylor Swift das ebenso abgespeckte Lockdown-Album „Folklore“ produzierte. Vielleicht ist es gerade einfach die richtige Zeit für schlichte, eindringlich gesungene Musik ohne große Knalleffekte. „Chemtrails Over the Country Club“ ist alles das, zeigt dazu noch eine Sängerin in stimmlicher Bestform, und wer das langweilig findet, hört einfach nicht genau genug hin.