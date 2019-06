Kool Savas im Gespräch : „Ich würde eher Klicks kaufen als eine Bank zu überfallen“

Herr Yurderi, wenn man sich Ihr aktuelles Album „KKS“ anhört, könnte man den Eindruck gewinnen, dass Sie von der deutschen Rapszene im Jahr 2019 nicht allzu viel halten.

Das könnte man. „KKS“ lässt sich wahrscheinlich gut als Angriff auf das interpretieren, was die Szene gerade so ist. Aber ich habe auf dem Album eigentlich nur das gemacht, was ich schon immer mache. Mein Sound beschäftigt sich seit eh und je mit dem „Wack Mc“. Es ging mir bei „KKS“ nicht um einen Gegenschlag. Mein persönlicher Geschmack hat sowieso nie zu dem gepasst, was gerade Trend war.

Hören Sie sich das, was gerade Trend ist, an?

Ich höre nach wie vor überwiegend amerikanischen Rap. Aber inzwischen gerät man unweigerlich mehr mit deutschem Rap in Berührung. Der läuft ja überall im Radio. Früher war Rapmusik mehr Nische.

Wenn Sie „Ich kill' diese Rapper“ und „metzelt diese Vollidioten“ rappen, hat das dann nur mit den Gepflogenheiten des Battleraps zu tun oder auch mit Aggressionsbewältigung?

Sie müssen sich das vorstellen wie einen Boxkampf. Man misst sich mit denen, die gerade am erfolgreichsten sind. Man will einfach die beste Performance abliefern. Ich mache mir im Alltag wenig Gedanken über die Konkurrenz. Dafür hat sie zu wenig Einfluss auf mein persönliches Leben.

In Ihrem Song „KDR“ fragen Sie sich beim Blick in den Spiegel: „Was habe ich da losgetreten?“ Haben Sie das, was wir jetzt im Radio hören, losgetreten?

Mit Beginn meiner Karriere gab es große Veränderungen in der Szene. Vorher waren da Gruppen wie Fettes Brot und Advanced Chemistry. Dann kam auf einmal ein Rapper, der aussprach worauf er Lust hatte, ich war stellenweise frech und dreist und abgründig. Diese Strömung habe ich vor zwanzig Jahren losgetreten.

Und diese Strömung hat heute noch Einfluss?

Das ist ja eine kontinuierliche Entwicklung. Eine Weile klang deutscher Hiphop eher melancholisch, jetzt ist er tanzbar und autotunig. In ein, zwei Jahren folgt dann der nächste Trend. Aber es kommen immer noch Künstler und erzählen mir, wie sie bei einem meiner Song zum ersten Mal das Gefühl hatten, sie hörten Rap. Wie sie mit ihrem Vater im Auto saßen und im Tapedeck „Westberlin, maskulin“ lief. Sie zitieren meine Zeilen als Hommage an diese Zeit.

Einigen sehr erfolgreichen deutschen Rappern wird gerade vorgeworfen, die Charts zu manipulieren, indem sie ihre Klicks kaufen – mit Streams, die nie ein Mensch gehört hat. Angeblich soll das in der Szene gang und gäbe sein.

Ich finde es heuchlerisch, so zu tun, als sei die Manipulation der Charts ein neuer Trend. Das gab es früher schon - auch wenn es anders gemacht wurde. Früher schickten die Labels Leute los, die Singles und Alben kaufen sollten, um sie groß zu machen. Ich kann nicht bewerten, ob die Dokumentation, die den Betrug aufdecken soll, gut recherchiert und die Fakten geprüft wurden. Es klingt jedenfalls unfair, wenn man Künstlern komplett abspricht, selbst für solche Hypes verantwortlich sein zu können.

Auch, wenn die Anzahl ihrer Streaming-Erfolge außergewöhnlich hoch ist und in wenigen Stunden Hunderttausende Klicks dazukommen?