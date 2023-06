Aktualisiert am

KI in der Musikindustrie : Wer besitzt schon eine Stimme?

Holly Herndon bei dem International Music Award in Berlin Bild: Reuters

Eine Kollaboration zwischen Michael Jackson und Snoop Dogg ist nicht zuletzt deshalb sehr unwahrscheinlich, weil der King of Pop seit fast 14 Jahren tot ist. Aber Künstliche Intelligenz macht es möglich. Der Rapper selbst kommentiert ein KI-generiertes Cover von „Down 4 my N’s“ mit Michael Jacksons Stimme auf Instagram nur knapp: Es sei außer Kontrolle. In einem anderen Video singt Freddie Mercury „Yesterday“ von den Beatles. KI erweckt nicht nur Musiklegenden zum Leben, sondern bringt auch aufgelöste Bands wieder zusammen.

Carlota Brandis Volontärin

Oasis-Fans dürften sich daran erfreuen, dass sie ein ganzes Album neuer Songs der ehemaligen Band von Liam und Noel Gallagher anhören können – nur dass die Liedtexte und Kompositionen von der britischen Band Breezer stammen. Deren Frontmann Bobby Geraghty erklärte jüngst, es sei ganz einfach gewesen, er habe eine KI nur mit A-Cappella-Aufnahmen von Liam füttern müssen. Der ehemalige Oasis-Sänger findet das gut. Auf Twitter nach seiner Meinung zu dem Album „AISIS“ gefragt, sagt er: „Ich klinge mega.“