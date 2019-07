Wie die Verkörperung einer ironischen Brechung warten sie vor der neuen Schule in ihrem Viertel, dort, wo früher der Müllberg wuchs. Sie, die vier Musiker, die nie mehr als ein paar Tage am Stück im Unterricht saßen, fallen jetzt am Schultor auf, mit ihren Tattoos, den schwarzvisierten Helmen und ungezähmten Haaren. Komm, sagen sie, steig auf. Wenn du uns verstehen willst, musst du sehen, woher wir kommen. Dann geht es los, an Plastikstühlen, Fleischspießen und winkenden Kindern vorbei, über die Steinhausgrenze, hinter der nur noch Baracken liegen, und durch die tiefen Schlammkuhlen, die der Regen gelassen hat. Rechts und links, wo der Dreck hinspritzt, ragen die Müllberge wie Gebirgsketten über den Hütten auf.

In diesem Slum sind Ouch Theara, Sok Vichey, Ouch Hing und Sochetra Pich aufgewachsen: Steung Mean Chey im Südwesten Phnom Penhs, der kambodschanischen Hauptstadt. "Flying Shit Town" haben sie das Viertel getauft, weil einmal, als sie der Sozialarbeiter besuchte, eine Tüte voller Exkremente zu ihren Füßen landete. Tausende Menschen leben dort, wo die Müllkippen auf sechs Hektar Stadtfläche gewachsen sind. Auf ihnen sammeln sie, was sie zum Überleben brauchen: Kupfer, Elektronik, alles, was sich verkaufen lässt. Vor zehn Jahren waren die Berge größer. Seit einiger Zeit versucht es die Stadtregierung in Steung Mean Chey mit dem Aufräumen, mit Schulunterricht. "Sieht jetzt schon viel besser aus", bemerkt der tätowierte Sozialarbeiter, der uns begleitet, als die Holzbaracken in Sichtweite kommen, eine nach der anderen auf schiefen Stelzen. Hinter Wellblech kauern Menschen und blinzeln durch die Ritzen. Nie mehr, sagt Ouch Theara, der mit der Höllenhundestimme, wolle er hier leben.