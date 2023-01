Neues Album von John Cale : Der Achtzigjährige, der aus dem Fenster springt

Aktualisiert am

Er will was gelten, darum macht er sich selten: John Cale, Gründungsmitglied von Velvet Underground, legt eine erstaunliche Altersplatte vor.

Keine Namen! Aber: Was würde ich nicht geben, wenn all die Rock-Recken der sechziger und siebziger Jahre auf ein Alterswerk verzichtet hätten. Kaum lehrte ein Johnny Cash die staunende Welt vor dreißig Jahren mit seinen „American Recordings“, dass man die Fehler der Vergangenheit durch ein, zwei kluge künstlerische Entscheidungen ausmerzen kann und die Bankkonten danach wie von selbst wieder Höchststände vermelden wie heutzutage die Gasspeicher, schon gab es kein Halten mehr.

Vollgelaufenes Jammertal

Nur einer hat sich vergleichsweise angenehm zurückgehalten: der Waliser John Cale, halb Velvet Underground-Veteran, halb verhinderter E-Musik-Komponist. Ab und an ein wenig Musik für ein Kunstprojekt oder einen unbedeutenden Film, ein wenig Selbstplagiat hie und da – und ein nun mehr als zehn Jahre andauerndes Schweigen, was neue Songs angeht. Danke dafür. Als das treue Domino-Label im Herbst ein neues Doppelalbum ankündigte, auf dem der achtzigjährige Cale mit vergleichsweise grünschnäbligen Semi-Jung-Avantgardisten wie Animal Collective oder Laurel Halo angeblich ein dystopisches Allerlei anrühren würde, schmolzen meine persönlichen Polkappen, und ich murmelte den Albumtitel: „Mercy!“ Und ja, es murmelt das Schmelzwasser im einst kalten Polar, klipp-klapp, und die Welt ist ein mit Blut und Tränen vollgelaufenes Jammertal, aber das ist nur weltanschaulicher Flitter, Tand, Vorwand.

Marilyn Monroes Beine

„Mercy“ ist ein offenbar über Jahre gereiftes Album geworden, auf dem John Cale in einem trotz der übergroßen Gästeschar sehr homogenen Klanggewand sein Innerstes nach außen kehrt. Und damit sind eben nicht so sehr die teils plakativen Inhalte der Texte gemeint, sondern eben diese unvergleichliche Mixtur der Künste, die entstehen kann, wenn Musik und Wort sich finden, wenn beide zu einem größeren Ganzen morphen.

Cale lässt sich zwei Songs lang Zeit, einen für ihn und uns gangbaren Weg zu finden. „Mercy“, der Titelsong, und „Marilyn Monroe’s Legs“ wirken noch etwas orientierungslos, wirken zu gewollt zeitgenössisch mit all den durch alle erdenklichen elektronischen Gimmick-Maschinchen gejagten Instrumenten und Stimmen. Doch wenn man zum Ende des Albums gekommen ist, und der Achtzigjährige aus dem Fenster steigt und verschwindet, dann hat man verstehen gelernt, dass Cale in den ersten Minuten nur die Instrumente zeigt wie weiland der Folterknecht seine Kneifzangen und Schädelspalter. Die Verzerrungen, Verfremdungen, Verrenkungen dienen allein dazu, die Themen musikalisch wie psychologisch freizulegen, die John Cale auch im Alter noch umzutreiben scheinen: Schuld, die er selbst auf sich geladen hat, und Schuld, die jene auf sich geladen haben, die sich an ihm vergingen, wie dem pädophilen Organisten seiner Kindertage.

John Cale thematisiert in diesem, wie gesagt, erstaunlich homogenen Songzyklus Verzeihung, bittet um diese, gewährt sie. Fast wie nebenher fallen dabei ein paar gelungene Popsongs ab wie „Story of Blood“ mit dem amerikanischen Indie-Sternchen Weyes Blood oder auf „Everlasting Days“ mit dem Animal Collective.

Doch der Kern eines jeden dieser zwölf Lieder ist Cales Stimme, ist diese für ihn typische Art eines harmonischen Sprechgesangs, der man jede inhaltliche Torheit verzeiht, weil man jede Sekunde meint, einer Offenbarung zu lauschen. Erst im siebten Stück ist diese Stimme unverfälscht, unverfremdet zu hören; klar und wahrhaft treibt sie nun auf dem Klangozean, und wir summen zwei Lieder später beifällig: Ja, auch heute ist „Not the End of the World“. Aber durch „Mercy“ ist sie wieder ein Stück schöner geworden.