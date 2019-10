„Jesus is King“ von Kanye West : Hat er zu Gott gefunden oder Gott zu ihm?

Des Künstlers Bekehrungsphase, aufgespießt in einer Wandmalerei: Ein Street-Art-Bild von Kanye West in Chicago Bild: Michael Ochs Archives/Getty Imag

Spiritualität hat in Kanye Wests Musik schon immer eine entscheidende Rolle gespielt: ob er nun auf „Jesus Walks“ hin zum rechten Weg marschierte, oder auf „Through the Wire“ einen überlebten Autounfall als Erweckungserlebnis pries. Zu Beginn seiner Karriere war die öffentliche Rolle Wests die des hochbegabten jungen Mannes mit den positiven Botschaften. Wer ihn in den letzten Jahren nur als Taylor-Swift-Störer, Trump-Unterstützer oder kreativen Leiter bei den Pornhub-Awards wahrgenommen hat, wird das wahrscheinlich aus den Augen verloren haben.

Um das Publikum und vor allem sich selbst wieder daran zu erinnern, hat West nun ein Gospel-Rap-Album veröffentlicht: „Jesus is King“. Nach einer Vielzahl von Verschiebungen und Konzeptänderungen ist die nur eine knappe halbe Stunde lange Hymnen-Sammlung seit dem vergangenen Wochenende zu hören, parallel wurde ein Konzertfilm in IMAX-Kinos vorgestellt. Dabei ist auch wieder der Chor, der ihn in den letzten Monaten bei seinen Sunday-Service-Konzerten, Gospel-Konzerten unter freiem Himmel, begleitet hatte.

Bedrückend statt zelebrierend

Die Rückkehr des beseelten Conscious-Rappers von damals ist „Jesus is King“ trotzdem nicht, diese Position im Gefüge der amerikanischen Hip-Hop-Szene hat Chance the Rapper inzwischen erfolgreich von West übernommen. Über weite Strecken ist es ein ziemlich bedrückendes Album – eher Ausdruck des Suchens nach Wurzeln als überzeugtes Zelebrieren spiritueller Rückbindung. Dabei hätte eine solche Wendung gepasst: Die eigentliche Tragik der Figur Kanye war in den letzten Jahren ja, dass sein zunehmend nonkonformes Verhalten eben gerade nicht mit künstlerischer Genialität einherging. „The Life of Pablo“ von 2016 war in seinen besten Momenten ein bemerkenswert gutes Album, aber es war auch das erste, das abgesehen von einigen House-Reverenzen kaum noch klangliche Ideen vorstellte, die West nicht an anderer Stelle schon vorher ausformuliert hatte.

West zehrte immer stärker von seiner Substanz. Und an die Stelle kohärenter Alben, auf deren Ästhetik andere Rapper ganze Karrieren aufbauten, trat jetzt das Unfertige und Skizzenhafte. Durchproduzierte Songs standen neben noch nicht fertig gemischten, West musste nachträglich Hand an bereits veröffentlichte Musik legen. Mancher einer wollte darin die bewusste Abkehr vom überkommenen Werkcharakter des Pop-Albums sehen, viele Beobachter machten sich eher Sorgen. Oder spöttelten: Dass West klinische Erklärungen für sein öffentliches Verhalten lieferte und von einer psychischen Erkrankung sprach, interessierte nur wenige der Journalisten, die sich sonst gerne über die Rapper-Attitüde der Unverwüstlichkeit beschweren. In musikalischer Hinsicht machte das letztjährige, arg zerzauste „Ye“ die Situation nicht besser. Zugleich lieferte Kanye West aber die Produktion eines der genreübergreifend interessantesten Alben des Jahres: Pusha Ts „Daytona“.

Die Momente religiösen Triumphierens mit voller Gospelwucht spielen auf „Jesus is King“ eine viel kleinere Rolle, als man nach den Sunday-Service-Konzerten erwarten konnte. Für das Album ist das ein Gewinn: Denn das Opening mit „Every Hour“ und „Selah“ ist eine eher blasse Erinnerung an „Ultralight Beam“ von vor drei Jahren. In dem Moment, in dem Ekstase und Bombast verschwinden, zeigt sich eine emotionale Dringlichkeit, die man zuletzt selten von West zu hören bekam. „Hands on“ mit Fred Hammond ist im Refrain geradezu schmerzlich nach innen gekehrt, auf „God Is“ wandelt sich die Kraft und Selbstgewissheit des Predigers Kanye in Erschöpfung.

Auch „Closed On Sunday“ ist in seiner ganzen Widersprüchlichkeit durchaus berührend: Ausgerechnet der Mann von Kim Kardashian braucht eine Auszeit von Instagram, sehnt sich nach Privatheit und echter Bindung zum engsten Kreis. Das Lied sorgte trotzdem bereits für Stirnrunzeln: Denn die Fastfood-Kette Chick-fil-A, die er im Refrain besingt, ist in Amerika nicht nur dafür bekannt, sonntags ihre Filialen zu schließen, sondern auch dafür, an Anti-LGBTQ-Gruppen zu spenden.

Kanye West hat „Jesus is King“ als den Moment erklärt, in dem er sein berüchtigtes Ego hinter sich lässt und sein Talent stattdessen in den Dienst einer höheren Kraft stellt. Er wirkt tatsächlich sortierter als zuletzt, aber je weiter das Album voranschreitet, desto klarer wird: Es geht immer noch um ihn, um „Kanyeezy“, um „Yeezus“. Für die wenigen Leute, die es aus seinem Mund noch nicht gehört haben, wiederholt er vorsichtshalber, dass er „the greatest artist restin’ or alive“ ist. Er sieht sich als Nachkomme Noahs. Die Kritik von Christen, die seinen Weg zu Jesus nicht als Teil eines Auftrags interpretieren, sondern als narzisstischen Selbstfindungstrip, kommt ihm da eigentlich ganz recht. Zeigt sie doch in seinen Augen, dass sein inniges Verhältnis zu Gott nicht von jedermann nachvollzogen werden kann. Das ist alles anstrengend, und man sollte nicht den Fehler machen, sich von diesem Geniekult beeindrucken zu lassen. Fairerweise muss man aber konstatieren: Es gibt zurzeit wenige Pop-Musiker, die so viele Ideen haben wie Kanye West auf einem mittelmäßigen Album.