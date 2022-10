Mit 87 Jahren : Rock’n’Roll-Legende Jerry Lee Lewis gestorben

Aktualisiert am

Die legendäre Rock'n'Roll-Interpret Jerry Lee Lewis ist tot. Der unter anderem für den Klassiker „Great Balls of Fire“ bekannte Pianist starb am heutigen Freitag im Alter von 87 Jahren, wie sein Agent mitteilte.

Der 1935 in Ferriday im amerikanischen Bundesstaat Louisiana geborene Lewis gilt als einer der Pioniere des Rock'n'Roll. Der blonde Musiker war ein Freund und zugleich Konkurrent von Elvis Presley. In seiner mehr als fünfzigjährigen Karriere schuf Lewis nicht nur zahlreiche Hits. Er sorgte mit seinem unsteten Lebensstil, zahlreichen Ehen, Alkoholexzessen und Steuerstreitigkeiten auf dem Boulevard für Schlagzeilen. „Man ist nur heiß oder kalt. Wenn man lauwarm ist, wird einen der Herr ausspucken“, lautete seine Maxime.

Jerry Lee Lewis entstammte einer musikalischen Familie. Sein Vater brachte ihm schon früh das Klavierspielen bei und unterstützte ihn intensiv bei seinen späteren Bemühungen, Musiker zu werden. Zu seinem neunten Geburtstag kauften ihm die Eltern für 900 Dollar einen Flügel und mussten dafür eine Hypothek auf ihr Haus aufnehmen.

Er spielte alles, was er zu hören bekam

In frühen Jahren spielte Lewis alles nach, was ihm zu Ohren kam: Country, Blues, Boogie, Rhythm & Blues. Schon als 15-Jähriger verdiente er mit Musik seinen Lebensunterhalt, auch wenn er nur für zehn Dollar, freies Essen und Trinken in diversen Kneipen spielte. Außerdem sang er im örtlichen Kirchenchor. Lewis spielte tagsüber im Schulorchester und abends in Nachtbars.

In den Jahren bis 1956 fand Lewis als Barpianist sein Auskommen. In diesem Jahr, der Rock'n'Roll wurde gerade populär, spielte Lewis bei Sam Phillips' „Sun Records“ einige Titel vor. Es kam die Single „Crazy Arms“ heraus, die zwar noch kein Erfolg war, aber anzeigte, was Lewis' Metier werden sollte: Rock'n'Roll. Der Produzent Phillips, der auch die ersten Erfolge von Elvis Presley, Johnny Cash und Carl Perkins betreute, setzte auf Lewis.

Auf „Crazy Arms“ folgte der Hit „Whole Lotta Shakin' Goin' On“. Im Radio lief der Song jedoch zunächst nicht, da er den Rundfunkleuten zu vulgär erschien. Im Dezember des Jahres organisierte Phillips eine Studio-Session mit Presley, Perkins, Cash und Lewis, die Cash aber vor Beginn wieder verließ. Die Aufnahmen gingen später unter dem Titel „The Million Dollar Quartet“ in die Geschichte ein. Im Frühjahr 1957 ging Lewis mit Cash und Perkins auf Südstaaten-Tournee. Er hatte zwei Fernsehauftritte in der „Steve Allan Show“, spielte „Whole Lotta Shakin' Goin' On“ und - schaffte den Durchbruch. Die Single verkaufte sich in kurzer Zeit mehr als sechs Millionen Mal.

Doch den Erfolg begleitete Lewis unstetes Privatleben. Er ließ sich zum zweiten Mal scheiden und heiratete seine erst 13-jährige Großcousine Myra Gale Brown. Im Januar 1958 landete Lewis mit „Great Balls Of Fire“ seinen zweiten großen Hit mit „Breathless“ den dritten. Doch wurde nun das jugendliche Alter seiner neuen Ehefrau bekannt. Die Kirche initiierte eine Kampagne, eine England-Tour wurde fast komplett abgesagt. Der Produzent Phillips sah das Aus für seinen Musiker kommen. Lewis konnte kaum noch eine Platte verkaufen.

Er gab immer noch den „Killer“

Lewis produzierte weiter, wenn auch mit wenig Erfolg. Im April 1962 traf ihn ein erster Schicksalsschlag: Sein dreijähriger Sohn ertrank im Swimmingpool seines Hauses. Musikalisch liefen neue Bands liefen den alten Rock'n'Roll-Stars den Rang ab. Lewis versuchte es mit Country. Auf - immer kleineren - Bühnen gab er immer noch den Rock'n'Roller, den „Killer“, wie sein Spitzname lautete.

In den kommenden drei Jahrzehnten tauchte Lewis immer wieder auf der Bildfläche auf, produzierte eine Platte, verschwand dann wieder, private Schicksalschläge warfen ihn zurück. Lewis' bewegtes Leben wurde 1986 mit Dennis Quaid in der Hauptrolle unter dem Titel „Great Balls of Fire“ verfilmt. Mitte der neunziger Jahre ging Lewis wieder auf Tournee und füllte die Hallen.

2006 erschien überraschend ein neues Album, für das sich illustre Mitspieler fanden, die ihm Tribut zollten: Jimmy Page, B.B. King, Bruce Springsteen, Mick Jagger und Ronnie Wood, Neil Young, John Fogerty, Keith Richards, Rod Stewart, Willie Nelson, Eric Clapton und Little Richard - die Liste ist nicht vollständig. Bevor dieses Alterswerk erschien, war Lewis im Februar 2005 mit einem Grammy für sein Lebenswerk geehrt worden. Das Album mit dem passenden Titel „Last Man Standing“ kam im Oktober 2006 heraus - 21 Songs, hauptsächlich Cover-Versionen von Titeln der mitwirkenden Gäste. Nach der Produktion schrieb Bruce Springsteen: „Danke, dass ihr mir den Traum eines Rock'n'Rollers erfüllt habt - dass Jerry Lee Lewis einen meiner Songs aufnimmt. Dies ist die beste Version eines meiner Songs, die ich je gehört habe.“

Lewis gab immer wieder zu Protokoll, er fürchte, wegen seiner Musik zur Hölle verdammt zu sein. „Ich war immer besorgt, ob ich im Himmel oder der Hölle landen werde“, sagte er 2015 dem britischen „Guardian“. „Ich sorge mich weiterhin, abends vor dem Zubettgehen. Es ist eine sehr ernste Situation. Wohin komme ich nach meinem letzten Atemzug?“ Seine Fans werden ihm wünschen, dass seine Angst unbegründet war.