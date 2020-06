Rockmusiker Jason Isbell : Hier kommt der neue Bruce Springsteen

Erstens, sagt Jason Isbell, könne man gar nicht gleichzeitig das Maul halten und singen. Und zweitens glaubten nicht mal diejenigen, die das von ihm fordern, ernsthaft daran, dass Musiker keine politischen Ansichten äußern sollten. „Mir wäre es lieber, wenn die Leute mir ins Gesicht sagen würden, was sie meinen, nämlich: ‚Ich finde, ich habe Recht und du nicht, also halt die Klappe‘, als wenn sie irgendeine Bullshit-Logik erfinden, laut der ich meine Meinung nicht sagen darf, weil ich Eintrittsgeld für meine Konzerte verlange.“

Shut up and sing, dieses amerikanische Unwort hat Isbell schon öfter gehört. Er stammt aus dem erzkonservativen Alabama. Er ist nicht erzkonservativ. Bei seinen Auftritten verlassen Fans während „White Man’s World“, in dem Isbell sich und seine weißen Zuhörer für Amerikas tiefgreifenden Rassismus in Mithaftung nimmt, manchmal demonstrativ den Raum. Sie wollen den Isbell zurück, der über fetten G-Akkorden von Vätern und Söhnen singt, von Lynyrd-Skynyrd-Männern und hartem Südstaatenstolz, wie damals mit den Drive-By Truckers in Songs wie „Outfit“. Nicht den, der reflektiert über Feminismus spricht und den Präsidenten angreift. Nicht den, der nach dem Tod von George Floyd auf Twitter schreibt: „Der amerikanische Rassismus gegen Schwarze ist real, und er ist systematisch.“

Auf Isbells neuem Album „Reunions“ findet sich dazu eine Klarstellung. „We don’t take requests / We won’t shut up and sing / Tell the truth enough / You find it rhymes with anything“, bellt Isbell in „Be Afraid“, einem wütenden Song über die Angst, die der Songwriter im Vorzimmer der öffentlichen Meinung spürt, wenn er denn ehrlich mit sich ist. „Immer wenn mir der Gedanke kommt: ‚Könnte sich das finanziell rächen, wenn ich diese Zeile singe?‘, weiß ich, dass ich sie singen muss“, sagt Isbell. „Be afraid, be very afraid / But do it anyway“, heißt es in dem Song. Auf seinem Twitterprofil hat Isbell kürzlich eine Botschaft angepinnt: „‚Du wirst einen Teil deines Publikums verlieren!‘“, zitiert er die Unbelehrbaren. Und antwortet: „Vielleicht, aber ich darf meine ganze Seele behalten.“

Es ist die Zeit der Corona-Quarantäne, und Jason Isbell wartet zu Hause vor den Stadtgrenzen Nashvilles darauf, dass seine neue Platte erscheint. Die siebte, seit er nicht mehr mit den Drive-By Truckers spielt. Die vierte, seit er nicht mehr trinkt. Seit acht Jahren ist Isbell jetzt trocken. Künstlerisch ist das nicht unerheblich. Mit Songs über Sucht, sagt er am Telefon in tiefstem Alabama-Akzent, sei es wie mit Liebesliedern: „Es gibt so viele Songs über frisch entflammte Liebe und so wenige über Beziehungen, wie sie nach acht oder zehn oder zwanzig Jahren aussehen.“ Auf „The Nashville Sound“ (2017) hat Isbell genau darüber den Song „If We Were Vampires“ geschrieben. Jetzt habe er die Frage auf das Thema Sucht anwenden wollen.

Nie geheilt, nur im Heilungsprozess

In „It Gets Easier“ lautet sie: Wie fühlt sich schlummernde Abhängigkeit an, wenn das Dröhnen des Entzugs zum Summen geschrumpft ist? Die Antwort: „It gets easier / But it never gets easy / I can say it’s all worth it / But you won’t believe me.“ Der „New York Times“ hat Isbell gerade erzählt, dass er kürzlich im Quarantäne-Stress per Übersprungshandlung einen Becher Mundspülung heruntergeschluckt habe. 27 Prozent Alkohol. 27 zu viel. Isbell überstand die Episode ohne weiteren Rückfall, aber die Gewissheit war wieder da, dass der Alkoholiker nie geheilt ist, sondern immer mitten im Heilungsprozess.

„Reunions“ handelt, der Name sagt es, vom Wiedersehen mit fast Vergessenem: von alten Süchten, die plötzlich wieder anklopfen; Freunden, die zu Schemen verlaufen oder nicht mehr am Leben sind; jüngeren Ichs, die mit der Zeit fast fremd, fast Dus geworden sind. „Dreamsicle“ und „Only Children“ zeichnen fragile Kindheitsbilder, einmal junisüß, einmal als sanfter Spuk in Sepia. Hier ein Umzug aus der alten Stadt, nachdem die Eltern sich getrennt haben, da laue Abende mit den ersten Drogen und dem ersten Demo-Tonband, das die Welt bedeutet: „Remember when we took too much / To get a little of that human touch / Hand to mouth and reel to reel.“