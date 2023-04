Sein letztes Konzert gab er im Dezember über das Internet. In dem in Schwarz-Weiß gehaltenen Video spielte Ryuichi Sakamoto die Melodien, mit denen er international bekannt geworden war. Darunter waren die Musik für den Film „Merry Christmas, Mr. Lawrence“ von 1983 und „Der letzte Kaiser“ von 1987, in denen er auch mitspielte.

Sakamoto war für Konzert nach eigener Aussage schon zu schwach, um 90 Minuten durchzuspielen. Die Aufnahmen für das Konzert hatte er zuvor einzeln aufgezeichnet. Am Ende der elegischen Melodie aus dem Film „Merry Christmas, Mr. Lawrence“, in dem er neben David Bowie einen Lagerkommandant spielte, stehen Sakamoto in dem Konzertfilm die Tränen in den Augen.

Wie sein Büro am Sonntag mitteilte, ist Sakamato am 28. März im Alter von 71 Jahren gestorben. Schon im Sommer des vergangenen Jahres hatte er öffentlich gemacht, dass er an Krebs im fortgeschrittenen Stadium erkrankt sei.

Bekannt war Sakamoto neben seiner Filmmusik als Mitgründer und Keyboard-Spieler der Gruppe Yellow Magic Orchestra (YMO), die in den siebziger und achtziger Jahren mit elektronischer Musik experimentierten. Neben der deutschen Gruppe Kraftwerke gilt YMO als einer der Pioniere der elektronischen Musik und der Vorläufer des Techno.

Am meisten wurde Sakamoto für die Filmmusik zum "Letzten Kaiser" gefeiert. Als erster Japaner erhielt er dafür den Oskar für die beste Filmmusik, aber zudem noch den Grammy und den Golden Globe.

Sakamoto wurde 1952 in der Nähe von Tokio als Sohn eines Verlagsleiters und einer Hutmacherin geboren. Schon als Kind wurde er an das Klavier gesetzt und blieb der Musik sein Leben lang treu. Als ein Vorbild nannte er den französischen Komponisten Claude Debussy, der stark von asiatischer Musik beeinflusst gewesen sei.

Geprägt von den Studentendemonstrationen der sechziger Jahre setzte Sakamoto sich für den Umweltschutz und erst recht nach dem nuklearen Unfall im Kraftwerk Fukushima Daiichi gegen die Atomkraft ein. Noch im März hatte er in einem Brief an die Gouverneurin von Tokio gegen ein großes Bauprojekt mitten in Tokio protestiert, dem hunderte alte Bäume zum Opfer fallen sollen.