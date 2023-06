Es fällt schwer, beim Blick auf meinen Lebenslauf keinen Toast auszubringen“: Hört man so einen Satz zufällig auf einer Poolparty, ist es Zeit, Schwimmtiere und Sonnenbrille einzupacken und heimwärts zu flipfloppen. Es sei denn, man gehört zum Freundeskreis von Janelle Monáe. Dann holt man den Sekt – ach, Champagner – und lässt die Korken knallen.

Denn der Satz stimmt. Monáe rappt ihn in „Float“, dem ersten Lied des neuen Albums „The Age of Pleasure“. Es ist eine erhebende Rhythm-’n’-Blues-Hymne auf das, was sie erreicht hat, auf den Moment, in dem sie nicht geht, läuft, tanzt, sondern: schwebt, zu einem gemächlichen Beat, wie man ihn aus dem Hip-Hop-Genre Trap kennt. Die Band von Seun Kuti, Sohn des Afrobeat-Pioniers Fela Kuti, trompetet feierlich im Hintergrund.

Liebling der Kritik

Was also steht in diesem Lebenslauf, auf den angestoßen wird? Dass sie früh Talentwettbewerbe in ihrer Heimatstadt Kansas City gewonnen hat und später vom Hip-Hop-Mogul Sean „P. Diddy“ Combs gefördert wurde. Dass sie als Schauspielerin im oscarprämierten Drama „Moonlight“ zu sehen war und in der Netflix-Komödie „Glass Onion: A Knives Out Mystery“ gleich zwei Rollen spielte.

Dass sie seit ihrem ersten Album 2010 ein Liebling der Kritik ist, sich nicht festlegt auf Funk, Soul, Pop, Hip-Hop oder Rock. Ihre Alben sollten immer mehr sein als eine kohärente Reihe von Musikstücken: Gleich das Debüt war ein Konzeptalbum, eine Cyber-Hommage an Fritz Langs Stummfilmklassiker „Metropolis“. Monáes letztes Album, „Dirty Computer“, zog einen fünfzigminütigen Film und eine Kurzgeschichtensammlung nach sich. Monáe schrieb die afrofuturistischen Texte zusammen mit jungen Science-Fiction-Autoren.

Was man ihrem Lebenslauf noch entnimmt: Diese Karriere ist keine Selbstverständlichkeit. Sie kommt aus einer schwarzen Arbeiterfamilie, ihre Mutter war Hotelangestellte, der Vater Trucker mit Drogenproblemen. Monáe ist eine politische Künstlerin. Besonders engagiert sie sich gegen rassistische Polizeigewalt. Im Jahr 2015 erschien „Hell, you talmbout“, ein sechseinhalbminütiges Proteststück mit Marschtrommeln und Chorälen, in dem sie die Namen der Männer und Frauen rezitiert, die von Polizisten ermordet worden waren. Sechs Jahre später folgte die entsetzte Neuauflage – diesmal gemeinsam mit Künstlerinnen wie Beyoncé, diesmal nur mit den Namen getöteter Frauen, fast dreimal so lang wie das Original und so drängend wie nie.

Partygetestete Songs

An so einer Welt nicht zu verzweifeln kostet Kraft – umso mehr für eine schwarze, pansexuelle, nichtbinäre Person, als die Monáe sich seit einigen Jahren identifiziert; weibliche Pronomen nutzt sie neben dem neutralen „they/them“ weiterhin. Kraft, die die schönen Dinge des Lebens geben: Sinnlichkeit, Liebe, Sex. Und davon viel auf einmal. Deshalb packt sie in die 33 Minuten Laufzeit der neuen Platte ein ganzes „Zeitalter der Lust“, wie der Titel sich übersetzen lässt.

Wie die Platten davor ist diese neue geprägt von einer klaren Ästhetik und von wiederkehrenden Motiven: Monáe nimmt ihr Publikum mit an den Strand, den Beckenrand, die Wasserrutsche. Viele der geschilderten Szenen habe sie selbst erlebt. In den letzten Jahren, erzählt Monáe in Interviews, habe sie in ihrem Haus in Kalifornien viele Partys gefeiert, Marihuana und psychoaktive Pilze für sich entdeckt, und vor allem: Musik gehört und gemacht. Sobald ein neuer Song in Arbeit war, habe sie ihn ohne Ankündigung in den DJ-Mix der Partys geschleust, um ihn an ihren Gästen zu testen.

Jeder Song handelt von Begehren

Der Eindruck dieses eleganten Übergangs prägt das ganze Album: Wo ein Song aufhört und der nächste beginnt, ist kaum zu sagen. Rund die Hälfte der vierzehn Stücke sind Zwischenspiele, nur zwei Lieder dauern länger als drei Minuten. Da ist zum Beispiel „Black Sugar Beach“. Es ist ein etwa einminütiger Track, der „Champagne Shit“, einen fast perfekten Sommerpopsong, weiterdreht.

Plötzlich weicht der Hip-Hop-Beat einem Latin-Jazz-Sound und südafrikanischen House-Drums. Moll-Töne auf Akustikgitarren und Rasseln schleichen sich ein, unterwegs zu einem der besten Momente dieser 33 Minuten: „Phenomenal“. Während in der erste Hälfte eher Funk und Soul überwiegen, öffnet sich das Album jetzt auch brasilianischen und jamaikanischen Einflüssen. Komplexe Arrangements, ein wilder Genre-Mix und perfekte Gesangsharmonien: Es ist Janelle Monáe ernst mit der Lust.