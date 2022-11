Künstler bei der WM : Ist es okay, als Popstar nach Qatar zu fliegen?

Neulich bekam ich eine Mail, die auf das neue Album der Black Eyed Peas aufmerksam machte, „Elevation“, die ersten Songs sind schon erschienen. An einem, „Don’t You Worry“, waren Shakira und David Guetta beteiligt, es ist also ein richtiger Stadionhit voller Versprechen. Macht euch keine Sorgen! Versprochen, wenn erst die Nacht beginnt, werden wir ganz lebendig! Abgesehen von der längsten je gehörten Dehnung des Wortes „Okay“ hört er sich an wie die Partysongs der 2000er-Jahre. Der zweite Song heißt „Simply the Best“. Im Video bewegen Menschen gut ge­launt und unglaublich schnell ihre Hüften. In der Mail stand auch, dass die Black Eyed Peas bei der Eröffnungsnacht der Fußball-WM in Qatar auftreten dürfen. Glückwunsch!

Elena Witzeck Redakteurin im Feuilleton.





Nun gibt es Gründe, als Band in Qatar zu spielen. Viele Menschen schau­en zu, es wird gut bezahlt, die Sonne scheint, man kann Songs, die „Simply the Best“ heißen, promoten. Außerdem hätte Shakira, wäre sie dabei, schon Erfahrung als WM-Göttin. Mit etwas Glück ist auch Gelegenheit, eine Botschaft unterzubringen. die über das hinausgeht, was in „Simply the Best“ „Can’t stop, won’t stop, no fear“ lautet und nach der typischen Sportlerermutigung klingt. Ich möchte wirklich nicht moralisieren. Aber kann man von Bands, die 35 Millionen Alben verkauft haben, nicht mehr erwarten als „It won’t get better than this“?

Die „FIFA Sound Strategie“ soll bunt sein

Statt sich zu überlegen, wie so eine Botschaft aussehen könnte, erklären andere lieber, warum sie definitiv nicht auftreten. Dua Lipa schrieb auf Instagram, sie freue sich, Qatar zu besuchen, wenn das Land die Menschenrechte einhalte, womit am Sankt Nimmerleinstag gemeint ist. Rod Stewart er­klärte, es sei generell nicht richtig, hinzufahren. Beim FIFA-Fan-Festival sind jetzt Diplo und Sean Paul dabei, Jung Kook von der K-Pop-Gruppe BTS spielt bei der Eröffnungsfeier. Immerhin erstmals ein Koreaner.

Die „FIFA Sound Strategie“ soll bunt sein, anstelle eines Songs mehrere aus aller Welt, mit der qatarischen Sängerin Aisha und dem Bollywoodstar Nora Fatehi. Musikfans weltweit sollen vernetzt werden, heißt es in der FIFA-üblichen Anmaßung. Da wünscht man sich von unseren Superstars zumindest einen Hauch von Zweideutigkeit, etwas wie „Freiheit“ oder meinetwegen ein wenig vom Pathos eines „Beautiful“ von Aguilera, jedenfalls einen Hinweis darauf, dass Qatar nicht Barcelona ist. Anstatt in lauten Tönen zu schweigen.

