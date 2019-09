Bruce Springsteens Songtexte : Diese Kanone kannst du anheuern

Warum haben Sie sich entschieden, die Songs von Bruce Springsteen eher nüchtern als lyrisch zu übersetzen?

Für hundert Springsteen-Lieder in Strophenform hätte man wohl bestimmt ein Jahr benötigt, so viel Zeit war nicht; außerdem geht das ja nur auf Kosten eines enormen Bedeutungsverlusts.

Spielten dabei auch Erfahrungen mit anderen Songlyrik-Übersetzungen eine Rolle?

Der arme Carl Weissner zum Beispiel hat sich damals an Bob Dylan abgearbeitet und ist dabei auch manchmal zu unfreiwillig komischen Lösungen gelangt, nur weil er reimen musste. Dem Reclam Verlag und mir ging es darum, möglichst nah an der Wortwahl Springsteens zu bleiben, und dafür haben wir in Kauf genommen, dass es sich so nicht singen, aber dafür hoffentlich besser verstehen lässt.