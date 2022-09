Türkische Popsängerin : Hausarrest gegen Gülsen aufgehoben

Aktualisiert am

Ein Gericht in Istanbul hat den Hausarrest aufgehoben, der gegen die populäre Popsängerin Gülsen verhängt worden war. Das berichtet der Deutschlandfunk unter Berufung auf türkische Medien. Bis zum Prozessbeginn am 21. Oktober darf die sechsundvierzigjährige Musikerin das Land nicht verlassen.

Ende August war sie wegen „Anstachelung zum Hass“ verhaftet worden, weil sie bei einem Konzert im April gesagt hatte, die „Perversion“ ihres Gitarristen sei durch die Erziehung in einer Religionsschule mitbedingt. Diese Bemerkung wurde auf einem Handy aufgezeichnet und im August von einer regierungsnahen Zeitung veröffentlicht.

Der Fall hat die Fans der Popsängerin gegen die Anhänger des konservativen Präsidenten Erdogan aufgebracht. Erdogan, der an einer islamischen Schule, der Imam Hatip, ausgebildet wurde, hatte erklärt, dass jeder, der die „heiligen Werte der Nation“ verrate, nicht „der Verantwortung entkommen“ könne. Gülsen veröffentlichte in Onlinenetzwerken eine Stellungnahme, in der sie beteuerte, dass es ihr leidtue, falls ihre Bemerkungen die Spaltung der Gesellschaft vorantrieben. Offiziell ist die Türkei ein säkularer Staat. Gülsen drohen bis zu drei Jahre Haft.