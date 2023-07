Harry Styles in Frankfurt : Schüttel deine Federboa, Baby!

Wenn man nach einem Konzertbesuch mit anderen zertanzten, glücklichen Menschen nach Hause wankt und feststellt, dass man alles gedämpfter hört, liegt das meist an lauten Gitarren und Bässen. Kommt man aber, wie am Mittwochabend in Frankfurt, aus dem Konzert des britischen Popwunders Harry Styles, dann haben die Schreie Zehn­tausender Frauen und also Harry Styles’ Hüften diesen Zustand herbeigeführt.

Zu den Hüften kommen wir noch. Erst einmal gilt der Blick den Fans, denn ein Harry-Styles-Konzert beginnt lange, bevor der Sänger auftritt. Es beginnt mit der Auswahl von Outfits, mit Glitzer-Make-up und dem Umlegen von Federboas (Styles trug so was mal bei einer Grammy-Verleihung). Das Konzertgelände sieht also aus, als hätte man Paradies­vö­gel geschlachtet, um sie zu Schals zu verarbeiten, überall liegen Federn in Blau, Weiß, überwiegend Pink. Diese Farbe dominiert Paillettenkleider, Cowboyhüte oder Augenlider. Selbst Frauen, die sich zur Hochzeit nur minimal mit Puder bestäubt haben, tragen heute Strasssteinchen auf Stirn und Wangen, sind wieder Mädchen, die bunte Glitzertiegel mit der besten Freundin ausprobiert haben.

„Seid heute Abend einfach nur, wer ihr schon immer sein wolltet“, ruft Styles seinen Fans zu, nachdem er das Konzert programmatisch mit „Daydreaming“ eröffnet hat, einem Lied, in dem eine Frau den Liebhaber auffordert: „Give me all your love, give me something to dream about“. Styles ist hier, um etwas zum Träumen dazulassen. Und er gibt sich so höflich wie sein Ruf, fragt sein Publikum: „Geht’s euch gut?“ Läuft dafür mal nach rechts, mal nach links, mal adressiert er die Frage direkt an die Leute vor der Bühne. Und er bedankt sich viel, bei seiner Band, bei der technischen Crew und immer, immer wieder bei den Fans, demütig, aber nicht naiv. Ein Popstar für das neue Jahrtausend, ohne Allüren, ohne Skandale, drogenfrei und respektvoll. Jemand, der verspricht, sich besser zu benehmen als andere Männer: „I’d walk through fire for you, just let me adore you“, singt er in „Adore you“, dem dritten Song an diesem Abend – und das Publikum singt jedes „oh“ und „ah“ des Background-Chors mit. Styles im Übrigen auch. Macht ein Popstar so was? Macht man das nicht nur heimlich, im eigenen Auto? Styles ist es egal, er sieht dabei aus wie jemand, der sonntags mit unverschämt guter Laune den Frühstückstisch deckt und sich über jede Note eines Liedes freut, wenn er sie mit Fingern in der Luft mitdirigiert.

Songs so weich wie rosa Mashmallows

Vom Image des fröhlichen, weichen Popstars, der sich nicht um Konventionen schert, erzählen auch seine Klamotten: Lederhosen in Haselnussbraun, Tattoos blitzen unter einem ärmellosen Paillettenshirt hervor. Das ist nicht androgyn, das ist ein Rückgriff auf Modestatements, die vor ihm David Bowie, Mick Jagger oder Freddy Mercury gewagt haben. Mit denen vergleicht ihn die Modepresse, seit er sich im himmelblauen Ballkleid für das Cover der Vogue ablichten ließ. Der Vergleich hält modisch stand, musikalisch liegen zwischen ihnen Welten.

Styles’ Songs sind weich wie rosa Marshmallows, selbst wenn sie wie „Keep on Driving“ von Beziehungspro­blemen handeln („A small concern with how the engine sounds / We held dark­ness in withheld clouds / I would ask, ‚Should we just keep driving?‘“). Die Art Bowies, Musikstile wie Kleidung zu wechseln, liegt ihm fern, hier wechselt maximal die Tonart in Moll für eine Pop-Ballade („Fine Line“). Und wo Jagger und Mercury purer Sex auf der Bühne waren, ist Styles eher das dezente Vorspiel: Selbst wenn er in „Watermelon Sugar“ vom weiblichen Orgasmus und Cunnilingus singt, benutzt er dafür zahme Fruchtmetaphern („tastes like strawberries on a summer evenin‘“). Das verkauft sich gerade auf sensiblen, sprich prüderen Märk­ten wie den USA gut, was den Song nicht schmähen soll. Er ist perfekter Pop – und dass in hübschen Bildern versteckte Geschichten über Sex deshalb nicht we­niger sinnlich sein müssen, weiß man, seit Walther von der Vogelweide züchtig über das „Blumenbrechen“ sang.

Styles spielt kokett mit seiner verwuschelten Sexyness; er beherrscht am Mi­kro noch den lasziven Boyband-Blick aus halbgeschlossenen Augen, seine Hüften kippen auch ab und zu nach vorn, aber nie zu unanständig. Allein die Andeutung einer Beckenbewegung lässt die Frauen schon schreien. Einen letzten Einsatz der Hüften hebt er sich für den Schluss auf.

Mehr zum Thema 1/

Vorher begibt er sich ins Zwiegespräch mit den Fans. Die haben Plakate mitgebracht. Esther hat Geburtstag, wünscht sich von Styles, ihr beim bisexuellen Co­ming-out zu helfen. „Oh, we need punk rock“, sagt Styles, dreht sich zur Band: „Play some bisexual music for Esther.“

Das Gespräch mit den Fans, das permanente Temperaturnehmen beim Publikum hat Styles bei „One Direction“ gelernt, der Boyband, mit der er berühmt wurde. Aus der britischen Fernsehcasting-Show „X Factor“ hervorgegangen, sollte die Band berühmter als „Take That“ werden und in Amerika größere Charterfolge einfahren als die Beatles. Die Autorin Kaitlyn Tiffany stellt in ihrem klugen Buch über Fankultur im Internet „Every­thing I need I get from you“ den Zusammenhang zwischen diesem Erfolg und dem Beginn von Social Media her. „One Direction“ war die erste Band, deren Fans jeden Auftrittsschnipsel filmten und in Foren auswerteten. Styles wäre nichts ohne seine Fans, und seine Fans wären nichts ohne Harry Styles. Als Zugabe spielt er „Medicine“, seine bisexuelle Hym­ne – Geburtstagsgeschenk für Es­ther. Den anderen Frauen schenkt er, worauf sie warten: Während eines Schlagzeugintermezzos lässt Styles den Oberkörper weit nach hinten kippen, Hüften pressen sich gegen enge Lederhosen, der Menge entfährt ein Schrei, der ohne Zweifel bis nach Berlin zu hören ist. Schamanen haben früher Orgien veranstaltet, um solche Energien zu beschwören.