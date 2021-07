Neues Album von Billie Eilish : Wie man sich gut hält

Morgens um sieben kam das Album. Um neun waren die Texte im Netz. Hatten schon Tausende, ach was, Hunderttausende durchgehört, auswendig gelernt: „Getting Older“ etwa, den ersten Song, in dem die neunzehn Jahre alte Künstlerin Billie Eilish aus Los Angeles, die vor zweieinhalb Jahren noch vorrangig unter Altersgenossen bekannt war und heute in der halben Welt, beschreibt, wie sich das so anfühlt, älter zu werden. Und alle, die jetzt seufzen mögen angesichts eines solch monströsen Popklischees, gehören zum Teil der Welt, der noch nicht genug von ihr gehört hat.

Elena Witzeck Redakteurin im Feuilleton.





Sie altere ganz gut, befindet Eilish. Aber hilfreich wäre es doch gewesen, zu erfahren, wie sehr man dabei auf sich selbst gestellt sei. Wenn man versucht, ehrlicher zu sein, die eigenen Worte aber das Gegenteil der erhofften Wirkung erzeugen. Und dann erschließt sich in diesen paar Zeilen die ganze Konfusion des Erwachsenwerdens im Allgemeinen und bei Flutlicht im Speziellen, und ihre Stimme, die schon immer klang, als hätte die Frau dreimal so viel Lebenserfahrung wie sie Jahre zählt, dunkel und wissend und verraucht, echot als kritische Instanz ihrer eigenen Beobachtungen durch diese Eröffnung. Dazu ein Synthiebeat wie ein Herzschlag, mehr braucht es nicht.

Ein Mysterium

„Happier than Ever“ ist für eine der großen Melancholikerinnen der Gegenwart ein interessanter Albumtitel. Eilish hat in den letzten Jahren viel über die Düsternis der Jugend gesungen, ohne dabei allzu verzweifelt zu klingen. „Happier than Ever“ bedeutet in diesem Sommer also nicht nur subversive Ironie, sondern ist Programm: „At least it’s her endeavor“, setzt Eilishs kritische innere Stimme in „Getting Older“ nach: Sie bemüht sich. Ganz am Ende des Albums taucht das Motto wieder auf, diesmal als Titel eines Songs, der davon handelt, wie glücklich man sein kann, wenn man einen Exfreund, der einem nur Ärger gemacht hat, so weit wie möglich von sich fernhält. Einige solcher Erfahrungen geistern durch ihr neues Album.

Nach dem Debüt „When We All Fall Asleep, Where Do We Go?“ war Eilish noch auf Tour. Die meisten Konzerte, die sie damals gab, hätten in Stadien verlegt werden können, so groß war der Andrang, und dann gab es auch noch Grammys. Ihre Hallen-Tournee wurde 2020 abgesagt. Gemeinsam mit ihrem Bruder, dem Produzenten und Songwriter Finneas O’Connell, begann sie also mit der Arbeit an ihrem zweiten Album. Anfang des Jahres hörte man, Eilish wehre sich vor Gericht gegen einen Stalker, der monatelang vor ihrem Elternhaus kampiert haben soll. Noch so eine Erfahrung, auf die man lieber verzichtet hätte. Im Februar dann erschien der Dokumentarfilm „Billie Eilish: The World’s A Little Blurry“. Und bei allem, was inzwischen über sie bekannt ist, von der Legende des ersten, für den Gesangslehrer aufgenommenen Song bis zur Einrichtung ihres Zimmers, ist es immer noch ein Mysterium, wie diese beiden Geschwister zu ihrem musikalischem Eigensinn gekommen sind.

„Your Power“ ist einer von mehreren Songs, die schon vorab veröffentlicht wurden. Eilish singt die Ballade eines Menschen, der seine Macht ausnutzt, und ruft ihn zur Vernunft. Es ist ein nachdenkliches Album geworden, eines, das vom Kennenlernen menschlicher Abgründe und der eigenen Rettung erzählt. Es sind weniger eingängige Songs dabei als auf dem letzten, weshalb auch schon die Rede von einem „Fanalbum“ war, was bei derartigem Erfolg wenig sagt. Beim Pre-Listening waren jedenfalls keine Journalisten erlaubt. Aber es gibt auch Songs wie „Lost Cause“ mit der grandiosen Bassline. Im Musikvideo tanzt Billie dazu mit anderen Frauen. Man hat ihr daraufhin vorgeworfen, eine sexuelle Orientierung vorzutäuschen, obwohl da offenkundig nur ein paar junge Frauen Spaß miteinander hatten, garniert mit ein paar zweideutigen Bewegungen.In „Lost Cause“ finden sich auch die schönen Zeilen „Sent you flowers / Did you even care? / You ran the shower and left them by the stairs.” Im Video macht Eilish dazu ein albernes Beleidigtes-Mädchen-Gesicht.

Das ist immer noch die selbstironische, sehr junge Künstlerin aus vorpandemischen Zeiten, obwohl sie sich verändert hat, jetzt blond ist und ihre überdimensionierten Sakkos abgelegt hat, und es ist noch ihre Musik, die wieder tanzbar ist, elektronisch anspruchsvoll, die vom Soul und vom Bossa Nova und vom Trip-Hop belebt wird und doch eine neue Richtung vorgibt.

Zuletzt hat Eilish Peggy Lee und Frank Sinatra als ihre Einflüsse benannt, und in Songs wie „Goldwing“ hat ihre Stimme inzwischen eine mondäne Präsenz, die hoffnungsvoll andeutet, was noch kommen mag. So möchte man Künstler doch erwachsen werden sehen.