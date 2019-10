Grace Slick wird Achtzig : Stimme der Grenzüberschreitung

Auf einmal gab‘s Träume nicht mehr nur für Bewusstlose, sondern auch in einer neuen Art Wachzustand, sofern man nur die richtigen Drogen hörte und die richtigen Platten zu sich nahm. Eine Frau sprach 1969 auf dem mittlerweile weit über jede realistische Erinnerung hinaus berühmten Woodstock-Popmusikfestival die schönste, weil auf unausgeschlafen antipriesterlich vorgetragene Art weihevollste Bühnenansage der Rock-Geschichte: „Alright friends, you have seen the heavy groups, now you will see morning maniac music, believe me, yeah… It‘s a new dawn.“

Der Morgenschimmer dieser Ankündigung war die Verheißung, dass der gefeierte neue Gegenkultur-Klang mit seinem Grundbass einer massiven Aufforderung, nichts Altes unverwandelt zu lassen, auch vor den eigenen Makeln nicht haltmachen würde, sondern sich auch selbst überwinden sollte, seine Kraftmeierei, sein symbolrevolutionäres Geprotze („heavy“) – zugunsten einer zerbrechlichen Dämmerung des nicht mehr Gewaltsamen – Ordnung als Blühen statt als Arbeit. Der Name der Frau, die so sprach, gehört zu den „sprechenden“, wie die Redensart sagt – Grace Slick, also Vorname: „Anmut“, auch „Gnade“, Nachname: „schlüpfrig“, „glitschig“, „nicht zu fassen“. Beides benennt die Wahrheit über sie – nicht, weil ein Dichter sie so genannt hat, damit man über sie Bescheid wisse (wie Thomas Mann seine „Meta Nackedey“), sondern weil ihre Eltern sie „Grace“ tauften und sie dann einen Herrn Slick heiratete. Ein weibliches Vorbild mit ebenfalls sprechendem Namen half ihr bei der Selbsterschaffung: Der Freundin „Sue Good“ folgte sie an die Uni, wo sie nach den Sozialvorgaben der Zeit eigentlich nur das hätte lernen sollen, was eine Frau wissen musste, um einen Mann rumzukriegen, der in Yale oder Harvard studierte (man trinkt beim Dinner nicht aus der Fingerschale und so). Stattdessen lernte sie, wie man die eigene soziale und erotische Beweglichkeit mit schlangenhafter Eleganz erhöht.

Erfreulich klarsichtig für eine Hippieveteranin

Und dann betrat sie 1965 einen Club namens „The Matrix“ – noch so ein sprechender Name; er bedeutet „Mutter“, die Frau, zu der alle Kleinen emporblicken, die braven wie die bösen. In diesem Club trat eine Band namens „Jefferson Airplane“ auf, als deren Sängerin Grace Slick in Woodstock schließlich jene Ansage vortrug, zu der alle dort emporblickten, ein für viele von ihnen lebensprägendes Dämmerblinzeln lang.

Wenn ihr viel später publik gewordener Plan, den Präsidenten Richard Nixon mit LSD zu verwirren, wahr geworden wäre, hätte Grace Slick auf viel plumpere Art Geschichte gemacht als mit ihrer Musik, und wohl auch ein platteres Buch geschrieben als ihre schönen Memoiren „Somebody To Love?“ (1998). Dieses Werk ist für eine Hippieveteranin erfreulich klarsichtig; sie weiß und sagt da viel über die Grenzen der Bewegung, zu der sie zählte. Vielleicht konnte sie das, weil sie ihre eigenen Grenzen als Sängerin so oft und scheinbar mühelos überschritten hat – nicht nur auf sämtlichen Aufnahmen von „White Rabbit“, dem Song, der Menschen lehrt, dass wahre Größe nicht messbar ist, sondern auch in den Wolkenbildern von „Dreams“ (1980), der feierlichen Solidaritätserklärung für „ravers of every kind“, oder bei für jeden wahren Wachtraum existenziellen Frage: „Now are you talking about what it is you know or just repeating what it was you heard?“ auf „Play on Love“ (1975).

Alles an ihrem Schaffen ist Traum; nichts davon schläft. Heute wird Grace Slick achtzig Jahre alt.