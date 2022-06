Paul McCartney wird 80 : Gerührt, nicht geschüttelt

Der Spaltpilzkopf war wohl doch Paul McCartney. Um die fröhliche Junggesellenrunde namens Beatles auseinander zu bringen, war etwas mehr als die Liebe einer Frau erforderlich. Paul McCartney tat es mit den Mitteln, über die er nun einmal am souveränsten verfügt – mit musikalischen. Die Beatles hatten erst seit zwei Jahren Platten herausgebracht, da machte sich ihr Bassist schon selbstständig. Eine spitzweghafte Szene: „Ich hatte ein sehr kleines Zimmer mit einem einzigen Fenster. Eine Dachkammer. Perfekt für einen Künstler. Irgendwie hatte ich da ein Klavier drin – ein kleines, neben meinem Bett. Und im Traum habe ich eine Melodie gehört. Als Ich aufgewacht bin, dachte ich: ,Die Melodie gefällt mir. Was ist das? Ist das Fred Astaire? Cole Porter? Was ist das?‘“

Anfangs sehnte er sich nach Rühreiern

Edo Reents

Es war „Scrambled Eggs“, bekannt und anhaltend beliebt unter dem Titel „Yesterday“ von der „Help!“-Platte von 1965, als Single trotz seines handlichen Formats und abendfüllenden Charakters nur in Amerika veröffentlicht, ausdrücklich nicht in Großbritannien. Wahrscheinlich glaubte ihr Urheber, sich damit, so ganz als Einzelner, nur jenseits des Atlantiks, wo man alsbald Beatles-Platten verbrennen würde, hören und sehen lassen zu können. Mit dem Vorschlag, andernfalls „McCartney/Lennon“ drunter zu schreiben, oder, wie es noch richtiger gewesen wäre, nur „McCartney“, hätte er sich jedenfalls nicht durchgesetzt. Die anderen wollten denn auch nichts damit zu tun haben, vermutlich aus der Ahnung heraus, dass hier etwas ganz und gar Einzigartiges vorlag, mit dem sich die Gruppe für alle Zeiten im öffentlichen Gedächtnis festsetzen würde: „Ich glaube nicht, dass ich dazu Schlagzeug spielen kann“ (Ringo); „ich weiß auch nicht, ob ich da so viel mit der Gitarre machen sollte“ (George); „mir fällt nichts dazu ein. Du spielst ihn wohl am besten alleine“ (John). George Martin legte bloß noch ein Streichquartett drauf.

Dass auch dem Produzenten bei der Solonummer nicht ganz wohl war, geht aus dessen Lebenserinnerungen hervor. Wie das Dachkonzert im Januar 1969 für ihn das Ende der Beatles markierte, so muss er instinktiv erkannt haben, dass dieses eine Lied bei der bis dahin stabilen Band einen ersten Riss im Gefüge hinterlassen hatte; dies wohl weniger trotz als vielmehr wegen seiner Ausnahmestellung, die besonders im Lager der so genannten E-Kultur zur Mehrung des Ruhms beitrug. Sehr wahrscheinlich hat auch John Lennon das so empfunden, sonst hätte er sich die Zeile „the only thing you done was yesterday“ aus „How Do You Sleep?“ bestimmt verkniffen. Welchen Grund hätte es sonst gegeben, etwas, das selbst für Beatles-Verhältnisse ein Quantensprung war, zu attackieren? Mangelnde Bedeutung kann es nicht gewesen sein. Seit „Yesterday“ weiß die Welt, was für ein Genie Paul McCartney ist, und er war damals erst 22. Nur einem solchen nimmt man es ab, wenn es, wie in dem gewaltigen Doppelband „Lyrics“ nachzulesen, von seinen Einfällen in einem Ton berichtet, der gleichermaßen schlicht und extrem selbstbewusst klingt und dafür Raum lässt, dass man so etwas wie himmlische oder göttliche Eingebung am Ende doch für möglich hält. Wenn auf jemanden unter den Rock’n’Roll- und Pop-Giganten jemals etwas von oben heruntergekommen ist, dann auf ihn; das muss man seit „Yesterday“ jedenfalls annehmen.

Von der Blue Note unterwandert

Diesem unscheinbaren, ansonsten nur mit einer Akustikgitarre bestrittenen Lied lassen sich die bestimmenden Merkmale seiner Kunstfertigkeit musikalisch wie textlich abhören. Im Prinzip ist er Doctor Jekyll und Mister Hyde, der das Erhabene und das Profane gleichermaßen in sich trägt. Überhaupt auf die Idee zu kommen, eine Melodie dieses Kalibers mit Rühreiern in Verbindung zu bringen, deutet auf gewisse schizoide Züge. Alltägliches, jedermann Zugängliches geht, wie in einem alchimistischen Verfahren, über in eine erhabene Klage, die im schließlich gefundenen Text angestimmt wird – ob nun, mehr an der Oberfläche, über den Abschied einer Geliebten oder, schon etwas spezieller, über den frühen, nie verwundenen Tod der Mutter. Beides ist plausibel. Dem entspricht klanglich der von einer Blue Note gleichsam unterwanderte Kammerton, der ansonsten eine außerordentliche Geschlossenheit aufweist. Leichtigkeit und Intimität, das Banale und das Bedeutende gehen oft schon innerhalb ein und desselben Liedes eine schlackenlose Verbindung ein. Archaischer, an Chuck Berry und Little Richard geschulter Rock’n’Roll wechselt sich ab mit hochempfindlichen Balladen, deren raffiniert eingängige Melodien Notenkundigen, zu denen er wohl nicht mehr gehören wird, nach wie vor Rätsel aufgeben.