„Gangsta's Paradise“ : Rapper Coolio mit 59 Jahren gestorben

Der Interpret „Gangsta’s Paradise“, der Rapper Coolio, ist mit 59 Jahren in Kalifornien gestorben. Bild: dpa

Der Musiker brach laut Manager am Mittwoch im Haus eines Bekannten in Los Angeles zusammen. Der Tod des Rap-Superstars hat in der Musikszene Bestürzung ausgelöst.