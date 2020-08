Jack Sherman : Früherer Red Hot Chili Peppers-Gitarrist gestorben

Trauriger Tweet mit einem Bild aus der Frühzeit der Band: Die Red Hot Chili Peppers nehmen Abschied von ihrem ehemaligen Gitarristen Jack Sherman. Bild: @ChiliPeppers / Twitter

Auf dem ersten Album und bei der ersten großen Tour der Red Hot Chili Peppers spielte er Gitarre, beim Einzug in die Hall of Fame des Rock and Roll fehlte sein Name: Im Alter von 64 Jahren ist Jack Sherman gestorben.