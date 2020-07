Gründungsmitglied Peter Green : Fleetwood-Mac-Gitarrist ist tot

Im Januar 1998 wurde Fleetwood Mac in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen. Von links: Peter Green, John McVie, Stevie Nicks, Christine McVie, Mick Fleetwood und Lindsey Buckingham. Bild: AP

Der britische Gitarrist und Mitgründer der Band Fleetwood Mac, Peter Green, ist tot. Er sei friedlich im Schlaf im Alter von 73 Jahren gestorben, teilten Familienmitglieder am Samstag in einer offiziellen Stellungnahme mit.

Green hatte schon früh ein Faible für Blues. 1966 wurde er mit gerade 20 Jahren als Ersatz für Eric Clapton in John Mayalls Band Bluesbreaker aufgenommen, dessen Bassist John McVie war. Mick Fleetwood, mit dem er in einer früheren Band gespielt hatte, sollte bald ihr Schlagzeuger werden. Green verbrachte aber nur ein Jahr in der Band, beschloss daraufhin sein eigenes Projekt anzugehen.

Green gründete gemeinsam mit Schlagzeuger Mick Fleetwood 1967 in London die Band Peter Green’s Fleetwood Mac. Später stieß auch McVie dazu. In den ersten Jahren hatten sie Erfolge unter anderem mit dem Instrumentaltitel „Albatross“, „Man of the World“ und dem Song „Black Magic Woman“, der in der Version von Santana später ein Welthit wurde.

Die größten Erfolge feierte die Gruppe aber ohne ihn. Bereits nach drei Jahren stieg Green 1970 aus. Er haderte mit dem Erfolg, den er unverhältnismäßig fand. Vor allem aber verfiel er Drogen, die später wohl auch für psychische Probleme verantwortlich waren. In den 1970er Jahren zog er sich weitgehend aus dem Musikgeschäft zurück.