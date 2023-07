Dass Künstlern auf der Bühne Gegenstände entgegenfliegen, ist nicht neu. Mal werfen Fans aus Protest, mal wollen sie ihrer Liebe Ausdruck verleihen. Die Wahl der Wurfgeschosse war dabei meist mehr oder weniger zivilisiert: Tom Jones wurde regelmäßig mit Unmengen von Damenhöschen beworfen, Ozzy Osbourne hingegen bekam 1982 eine Fledermaus auf die Bühne geschleudert – und biss ihr den Kopf ab.

Doch auch heute werfen die Fans skurrile Dinge auf die Bühne. So bekam Pink bei einem Konzert vor zwei Wochen in London ein großes Käserad zugeworfen. Nur ein paar Tage später wurde es für die Sängerin noch skurriler: Beim British Summer Time Festival flog ein großer Zipbeutel mit grau-braunem Pulver auf die Bühne. Ein Konzertbesucher hatte Pink die Asche seiner Mutter zugeworfen. Auf Videos ist zu sehen, wie die Sängerin mit viel Skepsis und spitzen Fingern den Beutel aufhebt und entsetzt nachfragt: „Das ist deine Mutter?!“ Dem Rapper und Sänger Lil Nas X wiederum flog während eines Konzerts ein umgangssprachlich als „Taschenmuschi“ bekanntes Sexspielzeug entgegen. Bei Harry Styles fand ein frittiertes Huhn seinen Weg zum Popstar, er warf es zurück in die Menge. Früher flogen die Herzen, heute - nun ja.

Weniger lustig ist allerdings, wenn die Künstler durch die Wurfgeschosse verletzt werden. Bebe Rexha musste ins Krankenhaus und genäht werden. Das Handy eines Fans verfehlte nur knapp ihr Auge. Bei der Polizei sagte der Fan später aus, er dachte, es wäre lustig, sein Handy zu werfen. Countrysängerin Kelsea Ballerini unterbrach ihr Konzert, weil sie am Kopf von einem Armband getroffen wurde. Kid Cudi hat ein Konzert im vergangenen Jahr nach nur vier Songs abgebrochen, weil jemand Flaschen nach ihm geworfen hatte.

So warnte die britische Sängerin Adele ihre Fans zu Recht bei einer ihrer Shows in Las Vegas: „Wagt es nicht, mich zu bewerfen!“ Und fügte gar hinzu: „Ich bringe euch um!“ Die martialische T-Shirt-Kanone, die sie dabei hielt, untermalte ihre Drohung, von ihrer Show gibt es keine Berichte von anderen Wurfgeschossen als ihrer eigenen. „Hört auf, Dinge auf die Künstler zu werfen“, forderte Adele.

Haben die Menschen vergessen, wie man sich gut auf Konzerten benimmt? Oder haben wir nur nach der langen Konzertpause durch die Pandemie einfach vergessen, dass schon immer kuriose Dinge auf die Bühne geflogen sind? Fans sollten jedenfalls vor einem weiteren Versuch, mit ihren kuriosen „Geschenken“ das nächste virale Tiktok-Video zu werden, innehalten und an die Folgen denken. Künstler könnten bald schwerere Geschütze als Adeles T-Shirt-Kanone ausfahren und gar nicht mehr auftreten.