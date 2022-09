Dave Stewart wird siebzig : Das macht süße Träume aus

Egal, wie alt Dave Stewart noch werden wird, egal auch, wie produktiv er weiterkomponieren und -musizieren wird, man wird sich immer an ihn erinnern wegen „Sweet Dreams (Are Made of This)“ aus dem Jahr 1983, einem der markantesten Popsongs überhaupt. Natürlich ist dieses Lied mit den Eurythmics verbunden und mit der unverwechselbaren Stimme von deren Sängerin Annie Lennox, doch der Zweite in diesem Duo war Stewart, und auch wenn in der über wechselnde Formationen und Intensitäten hinweg ein Vierteljahrhundert währenden Zusammenarbeit dieser beiden Musiker alle ihre Songs als gemeinsame Schöpfungen ausgewiesen waren, darf man Stewart als denjenigen bezeichnen, der das sichere Gespür für die unvergesslichen Melodien besaß.

Davon legt ein Doppelalbum Zeugnis ab, das er 2008 mit einer Formation namens „Rock Fabulous Orchestra“ einspielte und auf dem Stewart scheinbescheiden nur solche Kompositionen versammelte, die er mit anderen Musikern zusammen geschrieben hatte – zwanzig Stücke, die fast allesamt zu Ohrwürmern geworden sind, darunter neben sieben Eurythmics-Klassikern etwa auch „Don’t Come Around Here No More“ mit und für Tom Petty, „Midnight in Chelsea“ mit und für Jon Bon Jovi, „Taking Chances“ mit und für Céline Dion, „This Is the World Calling“ mit und für Bob Geldorf oder „Stay“ mit und für Shakespears Sister (Stewart schrieb für diese Band unter französischem Pseudonym). Oder – um nicht nur seinerzeit eta­blierte Stars zu versammeln – „Lily Was Here“ mit der zum Zeitpunkt der Aufnahme 1989 erst neunzehnjährigen Saxophonistin Candy Dulfer. Prompt wurde selbst dieses In­strumentalstück zum Welthit.

Vorwort? Mick Jagger!

Als „Volume one“ war das Album mit Neuarrangements all der Hits bezeichnet, und mit „Volume two“ durfte eigentlich bald gerechnet werden, denn „Is This Love“ für Alison Moyet, „A Good Heart“ für Feargal Sharkey oder „Sisters Are Doin’ It for Themselves“ für Aretha Franklin waren gar nicht erst auf die Platte gelangt. Auch nicht seine beiden Songs für Nina Hagen (Stewart hat eine Affinität zu deutscher Rockmusik, seit er in den späten Siebzigern hierzulande aufnahm, weil er den Kunst-Krautrock à la Can bewunderte) oder die Kompositionen für seine 1990 gegründete kurz­lebige eigene Band The Spiritual Cowboys, die mit ziemlich konventionellen Rocksongs wie „Jack Talking“ moderaten Erfolg hatte (und besser war als ihr heutiger Ruf).

Mehr als genug Material also für eine Fortsetzung, doch wo­möglich war es die Unzufriedenheit Stewarts darüber, dass er sich mit seinen Studiomusikern den Originalen derart angeschmiegt hatte, dass die Einspielungen keinen eigenen Reiz entfalteten, die ihn darauf verzichten ließ. Das britische Chamäleon, das seinen Stil so vielen Interpreten anzupassen vermocht hatte, versagte sich den Versuch, einen eigenen Dave-Stewart-Klang zu erzeugen. Das war schon das Problem der Spiritual Cowboys gewesen.

Am musikalischen Puls der Zeit

Dabei ist Stewart ein Gitarrist von Fingerfertigkeiten, die mit den Besten der Branche mithalten können, wie man auf Konzerten der Eurythmics oder eben der Spiritual Cowboys bewundern konnte. Mick Jagger, für den er auch schon geschrieben hatte, holte Stewart 2011 in sein Bandprojekt SuperHeavy, das aber nur eine Platte lang währte. Die Eurythmics sind somit die einzige längere Kon­stante in Stewarts fast ein halbes Jahrhundert umfassender Karriere. Seine 2016 erschienene Autobiographie heißt denn auch „Sweet Dreams Are Made of This“. Vorwort: Mick Jagger. Beide Texte sind weniger beeindruckend zu lesen, als die darin gefeierte Musik zu hören.

Heute ist dazu der richtige Anlass, denn der im nordenglischen Sunderland geborene David Allan Stewart wird siebzig Jahre alt. „La la la life is a strange thing“ heißt es in „Hello (Turn Your Radio on)“ von Shake­spears Sister, 1992 selbstverständlich mitverfasst von Stewart, der sein Ohr immer am musikalischen Puls der Zeit hatte.