Ich habe in Arnheim Jazz studiert, das Studium dort ist offener als in Deutschland üblich, da macht man auch viel Pop. Oder auch mal Sound Art, dabei geht es darum, zusammen zu improvisieren und das Potential des Instruments zu erforschen, ungewohnte Klänge zu erzeugen. Das gefällt mir, ich habe auch auf dem Saxophon immer gesucht, was man wohl noch für ungewöhnliche Klänge produzieren kann. Ich befestige ein Mikro am Instrument und schicke den Sound dann immer in ein kleines Effektgerät, das eigentlich für Gesang da ist, es kann die Stimme verändern. Außerdem spiele ich Sounds ab, die ich vorher selbst aufgenommen habe, und integriere sie in die Musik. Das kann etwas aus dem Dschungel sein oder eine singende Säge aus dem Schuppen meines Opas.

Zu meiner Bühnenausstattung gehört immer eine Zahnbürste dazu, damit klopfe ich auf das Mundstück, das macht interessante Geräusche. Und ein Drumstick, da kann man zart am Trichter entlangfahren. Und so ein weicher Schlauch, mit dem man sich eigentlich vor dem Singen aufwärmt, den stecke ich zwischen Mundstück und Saxophon, das macht den Ton ganz tief und fremdartig.

Ich hab oft ein Bild, das ich meinen Bandmitgliedern vermittle – ich bringe nicht unbedingt Noten mit zu einer Session, sondern eine Idee. Manchmal ein Gefühl. Ich will die Stilistik aufbrechen, etwas Lustiges machen, etwas Unerwartetes. Das ist auch während der Jazz-Session im Kölner Artheater passiert. Normalerweise spielt man dort in zufällig zusammengewürfelter Besetzung irgendwelche Jazz-Klassiker durch. Ich liebe aber das freie Spiel, habe letztes Mal einfach frei angefangen zu spielen. Drummer und Bassist hatte ich vorher gefragt. Und irgendwann mündete unsere Improvisation in den Jazz-Hit ‚On Green Dolphin Street‘. Einfach so. Es klappt. Mal weggehen von dem traditionellen Denken: Die Leute finden das normalerweise toll, auf der Bühne, im Publikum, alle!

Allerdings, dass der Musikfonds auch experimentelle Musik fördert, war für mich sehr wichtig. Ohne das könnte man diese Musik kaum machen. Ich arbeite auch jetzt noch parallel als Musiktherapeutin. Jetzt will ich erst einmal Auftritte! Nicht nur in klassischen Konzertsälen und Clubs. Ich möchte im Ozeaneum in Stralsund spielen.“