Elektropop-Duo : Daft Punk trennen sich

Das erfolgreiche französische Elektropop-Duo Daft Punk hat sich überraschend getrennt. Das teilte das Management der beiden Musiker Thomas Bangalter und Guy-Manuel de Homem Christo am Montag in Paris mit. Auf Youtube verabschiedeten sich die beiden nach 28 Jahren Zusammenarbeit mit einem Video, das den Namen „Epilogue“ trägt und Bilder aus ihrem Film „Electroma“ zeigt.

Weltruhm erlangten Daft Punk unter anderem mit dem Song „Get Lucky“, für das die Band 2013 vier Grammys gewann. Die beiden galten als wichtige Vertreter des French Touch, einer Strömung der House-Musik, die seit den Neunzigerjahren in Frankreich und darüber hinaus populär wurde. 2013 veröffentlichten sie ihr viertes und letztes Studioalbum „Random Access Memories“.

Bangalter und Homem Christo hatten Daft Punk 1993 im Alter von 17 und 18 Jahren gegründet. Damals hießen sie noch Darlin'. Mit der Umbenennung reagierten sie auf einen Verriss ihrer ersten Single. Ein britisches Magazin hatte ihre Musik als „daft punk“ bezeichnet, also idiotischen Punk. In den darauffolgenden Jahren etablierten sie sich in der Pariser Clubszene. Sie begannen, aufwendig produzierte Videos zu veröffentlichen, in denen ihre Gesichter aber nie zu erkennen waren. Auch bei ihren Konzerten trugen sie Helme.

1997 veröffentlichten Daft Punk mit „Homework“ ihr erstes Album. Der Song „Around the World“ wurde ihr erster internationaler Hit, das Album ein internationaler Erfolg. Auf einmal war ihre elektronische Tanzmusik in Jugendzimmern und Partykellern in ganz Europa zu hören. Fünf Jahre später folgte das Album „Discovery“, in dem Achtzigerjahre-Partymusik, Pop und Disco vermischt wurden. Das eher düstere dritte Album „Human After All“ kam im Jahr 2005 nicht mehr so gut an. Ihr letztes Album „Random Access Memories“ war noch einmal ein großer kommerzieller Erfolg.