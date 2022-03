Musik im Krieg : „Wir leben für die Ukraine weiter!“

Jene, die fort waren, und jene, die kommen,

Derer wir uns entsinnen, die wir empfangen,

Die wir bedenken, die wir nicht vergessen,

Die das brüchige Gestern wie Narben tragen,

Alle, die besitzen, alle, die verlieren,

Alle, die einen Rat von dir wollten,

Dich um Verzeihung baten,

Alle sind wichtig! Alle sind wichtig!

***

Es bleibt von der Nacht der dunkle Himmel,

Der Krieg geht weiter, die Kinder wachsen!

Und du gibst ihnen Liebe, denn außer dir

Wird sie keiner hier lieben,

Die Sonne steigt höher und höher,

Die Medaille spiegelt die Strahlen der Sonne.

Und alles, was dich bis heute trägt,

Wird dich auch morgen noch tragen!

Jene, die schweigen, und jene, die reden,

Der Raum über uns spannt sich hoch und leidend,

Der Raum darf nicht bedrohlich bleiben,

Liebe ist das, was wir alle erfahren!

Denk an all jene, die dich gebeten,

Jene, von denen du Abschied genommen,

Die dich mit Kraft und Freude rüsten,

Die für dich wichtig und wertvoll bleiben!

Denk an all jene, die sich quälen,

Die Zeit setzt aus wie ein krankes Herz,

Mach, ehe du losgehst, einen letzten Zug,

Das alles musst du von nun an tragen!

Die Wut des Winters und die Flüsse im März,

Das alte Gebot, ein Mensch zu bleiben,

Wir werden all das nie vergessen,

Wir leben für die Ukraine weiter!

Es bleibt von der Nacht der dunkle Himmel,

Der Krieg geht weiter, die Kinder wachsen!

Und du gibst ihnen Liebe, denn außer dir

Wird sie keiner hier lieben!

In der Früh der Fehlschlag des warmen Herzens,

Des nächtlichen Himmels, ein Baum wird gehoben,

Wir haben unsere Luft bekommen,

Damit wir atmen, damit wir reden.

***

Es bleibt von der Nacht der dunkle Himmel,

Der Krieg geht weiter, die Kinder wachsen!

Und du gibst ihnen Liebe, denn außer dir

Wird sie keiner hier lieben,

Die Sonne steigt höher und höher,

Die Medaille spiegelt die Strahlen der Sonne.

Und alles, was dich bis heute trägt,

Wird dich auch morgen noch tragen!