Giorgio Moroder wird achtzig : Doktor Disco

Im Jahr 1969 tingelt ein Gitarrist und Sänger durch deutsche Discotheken und schläft in seinem Auto. Dann kommt ihm eine Idee, die in die Geschichte der Tanzmusik eingeht. Dem DJ und Produzenten Giorgio Moroder zum Achtzigsten.

Wer wissen will, warum Giorgio Moroder für die Geschichte der Popmusik bedeutend ist, könnte dafür Hunderte Lieder anhören – oder aber nur ein einziges. Es ist nicht von ihm, aber er erzählt darin sein Leben. In sympathischem Italo-Englisch, dem man seine Herkunft aus Südtirol anhört, beginnt das Stück nur mit Sprache – um dann in eine neunminütige Klanggeschichte der elektronischen Tanzmusik auszuarten, die einem die Schuhe auszieht. „Giorgio by Moroder“ heißt diese Hommage.

Das französische Elektropop-Duo Daft Punk kam vor ein paar Jahren auf die geniale Idee, den Mann, dem man die Erfindung des Disco-Sounds zuschreibt, in eine Tonkabine zu setzen und über seinen musikalischen Werdegang sprechen zu lassen. Er beginnt 1969 mit einem Gitarristen und Sänger, der durch deutsche Discotheken tingelt und in seinem Auto schläft. Bis ihm die Idee kommt, dass der Synthesizer „the sound of the future“ sei. Der Schlüsselmoment dabei: den „Klick“, also das durchgängige Metronomgeräusch, auf der Aufnahme selbst hörbar zu machen und dann – dies ist bis heute das Grundrezept von Club-Musik – nach einer erwartungssteigernden Weile mit Macht die Bass Drum einsetzen zu lassen.

Als Sänger begann Moroder mit Schlagern wie „Looky Looky“. Als Produzent „machte“ er Donna Summer mit dem Erotik-Hit „Love to Love You“ – „Ich hab meine Gitarre genommen und so ein Klick-Klack, einen kleinen Loop, erzeugt. Sie hat gesungen und gestöhnt“, sagte Moroder einmal im Gespräch mit dieser Zeitung – und nebenbei München zu einem Kultort der Siebziger, weil plötzlich alle möglichen Stars in seinem dortigen Studio aufnehmen wollten: die Stones, Queen, Elton John, Led Zeppelin. Zu seinem einflussreichsten Stück wurde dann ein weiteres mit Donna Summer: „I Feel Love“ von 1977.

Berühmt geworden, ging er nach Los Angeles, versuchte sich auch an Filmmusik und wurde damit sogar noch erfolgreicher: Alan Parkers „Midnight Express“ (1978) war die erste elektronische Filmmusik, die einen Oscar erhielt. Auch die Soundtracks von „American Gigolo“, „Top Gun“, „Flashdance“ und „Cat People“ stammen von Moroder, ferner komponierte und produzierte er Songs für die Olympischen Spiele sowie die Fußball-Weltmeisterschaft 1990 („Un’ estate italiana“ von Gianna Nannini).

Das hat nicht alle begeistert: Kritik richtete sich zunächst gegen die angeblich seelenlose Computermusik. Der „Guardian“ nannte jüngst Moroders Comeback-Tournee „cheesy cabaret“ und warf ihm einen „populist touch“ vor, was angesichts von designierter Popmusik seltsam anmutet. Wo immer man heute auch tanzen geht: Die Chancen stehen gut, etwas von Moroder zu hören; auf Elektronik-Festivals wird er von der Generation seiner Enkel frenetisch gefeiert. An diesem Sonntag wird er achtzig Jahre alt: „My name is Giovanni Giorgio, but everyone calls me Giorgio.“