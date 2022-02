Frankfurter Rapperin Liz : Herz voller Risse

Lizzy ist arschkalt, sie hat wenig Bock auf Spazierengehen. So schreibt es ihr Manager, und in der Tat, kalt ist es. Es nieselt sogar ein bisschen, und über den Betondächern der Hochhäuser hängt der typisch betongraue Offenbacher Himmel. Zwei kleine Jungs mit Rucksäcken streifen auf dem Parkplatz vor dem Norma herum. Daneben ein Fußballplatz mit Resten von Grün. Die Flieger kommen hier so tief runter, dass man laut werden muss, wenn sich einer nähert.

Aus der Hausnummer 14 treten zwei Kampfhunde, die an einer straffen Leine einen Mann hinter sich herziehen. Hier hat sie mal gewohnt, 13. Stock. Lange hat sie es aber nicht ausgehalten.

Ihr Manager hat momentan viel damit zu tun, Liz zu entschuldigen. Wird zehn Minuten später. Hat leider heute nicht geklappt. Einiges los gerade, weil Liz eines der vielversprechendsten Alben des Jahres veröffentlicht hat und sich die Termine häufen. Aber da ist sie, Liz, 23 Jahre, geboren in Frankfurt, mit schwarzer Daunenjacke und schwarzer Glitzer-Jogginghose, mit dunkelblauen Wimpern, kleinen Schatten unter den Augen, mit Red Bull in der Hand, und fragt mit Profimiene: Gut hergefunden? Auf Instagram hat sie vorher noch ein Bild von der Frankfurter Skyline gepostet: Hello again, alte Crack City. Sie pendelt gerade viel zwischen Berlin und Rhein-Main, in Frankfurt schläft sie dann bei ihrer Mutter, wenn sie zum Schlafen kommt.

Die Zeit des rauchend und frierend in Parks Wartens ist vorbei, die Zeit der Ortsbegehungen hat begonnen: Hier also der Offenbacher Süden, Lauterborn, wo die junge Liz mit ihren Freunden im Park nicht nur wegen der Razzien, sondern auch wegen der Eltern aufpassen musste, die vorbeikamen, wenn sie dealten. Die meisten von ihnen waren ja noch minderjährig. Haftbefehl hat die Ortsbegehung zum Kult gemacht, aber auch andere Rapper zeigen die Erinnerungsstätten ihrer defekten Jugend, die Insignien ihres Aufstiegswillens, Journalisten lieben das. Funktioniert natürlich nur, wenn man es raus geschafft hat.

„Ai, gude“

Dass sie jetzt überall mit Haftbefehl verglichen wird, gefällt Liz. Ihre Mütter kennen sich sogar, sie haben vor Jahren gemeinsam einen Selbsthilfe-Kurs besucht. Es ist das erste, was Liz erzählt, dann, grinsend: „Musikalisch haben wir ja nicht so viel gemeinsam.“ Aber die Herkunft, das Selbstbewusstsein und die Zähigkeit. Lizzie Elliot, Lizzie Minaj. Liz spricht wie in einem endlosen Atemzug, hängt Sätze ohne Pause aneinander. Sagt, sehr hessisch: „Ai, gude.“

In der Frankfurter Raptradition steht ihre Musik schon. Beim ersten Hinhören kantig, schroff und aggressiv, dann, wenn man sich einlässt, nuancierter, vor allem in ihren neuen Songs. Manchmal klingt ihre Stimme so blechern wie Rufe der Betonplatzjungen, dass man es kaum glaubt, eine Frauenstimme soll das sein? Sie erzählt von einer Stadt, die von den Drogen lebt, und einem Leben, das nur Härten kennt, von einer Straße, die man allein aus eigener Kraft hinter sich lässt. Vom Aufstieg einer Frau, die sich mit den Gangstern misst.

Die Geschichte von Liz’ Aufstieg geht so: Geboren im Frankfurter Osten in einen Haushalt, in dem Azad, Moses Pelham und Haftbefehl gehört wurden. Der junge Vater war abwesend, die junge Mutter auch nicht viel zuhause. In der Grundschule hing Lizzy nach eigenen Angaben mit den Jungs aus der hintersten Reihe ab und schlug sich mit Mädchen. Mit 14 verliebte sie sich in einen Gangster aus Offenbach, einen Gentleman. Als das auseinanderging, schwor sie sich, den Männern immer einen Schritt voraus zu sein. Sie machte eigene Geschäfte. Alle paar Monate soll die Polizei vor der Tür gestanden haben, ihr Vater prophezeite ihr ein kurzes Leben. „Die Kraft kommt auch daher, dass die Leute von dir denken, du gehst unter.“

Dealen, Prostitution, Straßenkampf, Geld: Die Reizwörter ihres Genres verwertet Liz sehr gründlich. Aber ihre Symbolik ist nicht zum Angeben, ist Inventar, mit dem gespielt wird, Signatur der Macht, so wie das Dealen in einer Stadt voller peinlicher, abhängiger Banker. Es gibt kein Pathos bei Liz, dafür Ironie: „Kanake an der Tür, doch Kanake darf nicht rein – weißt du, was ich mein, weißt du, weißt du was ich mein?“.