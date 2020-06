There’s something happenin’ here, what it is ain’t exactly clear“. Der prototypischste Song aus Los Angeles geht kryptisch los: Etwas passiere gerade, aber was genau? Zwei Gitarrentöne, die während der gesamten zweieinhalb Minuten immer wiederkehren, gefolgt von Stephen Stills’ melancholischem, aber auch emphatischem Gesang und einem Text, der Jugendproteste für den Erhalt der bedrohten Musikclubs auf dem Sunset Strip in Hollywood beschreibt. Unter dem Gesang ein leichter Folkrhythmus, als wehe einem der Pazifikwind durchs Haar. Für viele Jahre sollte „For What It’s Worth“ die Blaupause eines kalifornischen Songs bleiben. L.A. schwang sich mit Rückenwind der Beach Boys, Love, The Doors und Zugereisten wie Neil Young, Joni Mitchell und den Eagles zur Pophauptstadt der Welt auf.

Über die Jahrzehnte gab es immer wieder Phasen, in denen Los Angeles eine führende Rolle spielte. Aber erst in jüngerer Zeit ist die Dichte an extrem talentierten Musikern wieder so groß geworden, dass die Metropole abermals den Anspruch als international führende Popstadt erheben kann. An der Spitze thronen zwei Ikonen unserer Zeit: der Hiphop-Poet Kendrick Lamar und das frühreife Popgenie Billie Eilish (mit ihrem Bruder Finneas O’Connell). Aber auch Ariana Grande, die der Verkörperung eines Neunziger-Jahre-Superstars am nächsten kommt, die Funk-Powerfrau Lizzo oder die rätselhafte Comic-Persona Lana Del Rey haben ihre Wirkungsstätte nach Los Angeles verlegt. Mit der Aufwertung der Stadt werden auch plötzlich mit Naserümpfen betrachtete Bands früherer Tage wie Toto wieder vorzeigbar. Nachdem der Softrock durch eine Fernsehserie 2005 in Yacht Rock umbenannt wurde und sich ihr Hit „Africa“ in den Gehörgängen der Millennials festsetzte, wurde der Song ein zweites Mal zum Klassiker.

Wer braucht schon Genregrenzen?

Im Fahrwasser der neuen Stars segeln Talente wie der Rapper Tyler, The Creator oder die Softpopperin Weyes Blood. Lange war die zweitgrößte Stadt der Vereinigten Staaten vor allem ein guter Ort für Newcomer, die nicht zu schnell im Moloch New York verbrennen wollten. Noch vor einigen Jahren sagte Julia Holter, die mit drei sensationellen Alben („Loud City Song“, „Have You In My Wilderness“ und „Aviary“) an die große Avantgarde-Tradition der Stadt von Frank Zappa bis zu Captain Beefheart angeknüpft hatte, im Gespräch: „Ich habe mich wirklich freier gefühlt, als ich nach L.A. zog. Man kann machen, was man will, weil es genug Raum gibt, in sein Zimmer abzutauchen und seine eigenen Sache zu machen. Ganz anders ist es in New York, das immer überfüllt ist, die Leute gehen in Shows und zeigen, dass sie mitbekommen, was in New York läuft.“ Doch inzwischen verbreitet sich wieder das Narrativ vom Rohdiamanten, der erst im Zentrum der Musikindustrie sein Feuer offenbart.

Ein Freundeskreis von außergewöhnlichen Musikern hat die Stadt seit Mitte des vergangenen Jahrzehnts wieder auf die Landkarte der ernstzunehmenden Popmetropolen gesetzt. Sie könnten kaum unterschiedlicher sein, und gerade deshalb befruchten sie sich. Der Wortkünstler Kendrick Lamar, in der Hiphop-Hochburg Compton aufgewachsen, hat wie Holter seit 2012 eine beachtliche Serie künstlerisch hochwertiger Alben aufgenommen. Inzwischen hat er dreizehn Grammys eingesammelt und 2017 den ersten Pulitzer Musikpreis erhalten, der nicht für ein Klassik- oder Jazzalbum vergeben wurde. Doch was bedeuten schon diese Genres? Lamar sprengt die Grenzen und bezieht außergewöhnliche andere Künstler aus seiner Heimatstadt ein – sowie Altstars aus der Stadt wie Snoop Dogg und Dr. Dre. Der Jazzsaxophonist Kamasi Washington, längst selbst mit Platten wie „The Epic“ oder „Heaven & Earth“ ein Star seiner Szene, steuert Streicherarrangements bei. Steven Ellison, als Solokünstler Flying Lotus unterwegs, und Thundercat (Stephen Bruner), ein Bassist und Produzent, der dem Yacht Rock ein moderneres Gewand verpasst, sind regelmäßig dabei. Flying Lotus, in Los Angeles geboren und Großneffe der Jazzlegenden Alice und John Coltrane, hat die elektronische Musik auf Alben wie „Until The Quiet Comes“ und „You’re Dead!“ auf neue intellektuelle Höhen getrieben und eine nie gehörte Fusion aus Minimal Techno, Jazz und instrumentalem Hiphop geschaffen. In seinem Genre ist er einer der wichtigsten Innovatoren des vergangenen Jahrzehnts.