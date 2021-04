Italienische Chansonsängerin : Milva ist gestorben

Die italienische Schlager- und Chansonsängerin Milva ist im Alter von 81 Jahren gestorben. Das bestätigte ihre Tochter der italienischen Nachrichtenagentur Ansa am Samstag. „La Rossa“, wie sie in Italien auch wegen ihrer roten Haare genannt wurde, starb im Alter von 81 Jahren.

Maria Ilva Biolcati stammte aus kleinen Verhältnissen. Sie kam im Juli 1939 als Tochter einer Schneiderin und eines Fischers in dem kleinen Ort Goro an der Adriaküste zur Welt. Früh musste sie ihre Familie beim Geldverdienen unterstützen. Später zog sie nach Bologna, nahm an einem Gesangswettbewerb teil und erhielt eine Gesangs- und Schauspielausbildung. Sie nahm Dutzende Alben auf, sang auf Tourneen und auf Theaterbühnen. Fast zwanzig Mal trat sie bei Italiens bedeutendstem Schlagerfestival in Sanremo auf – gewann allerdings nie.

In Deutschland war sie vor allem für ihre Schlagersongs bekannt. Aber im Laufe ihrer Karriere gelang ihr der Schritt zur anerkannten Interpretin von Bertolt Brecht. Am Mailänder Piccolo Teatro war sie unter der Regie von Giorgio Strehler die Seeräuberjenny in der „Dreigroschenoper“. Sie wurde zum Weltstar, dessen Repertoire von Chansons über Opernarien bis zum bewährten Schlagerprogramm reichte. Ihr Song „Hurra, wir leben noch“ klingt heute aktueller denn je.

2010 verließ sie die Bühne. In einem Brief, den sie auf Facebook postete, teilte sie ihr Karriereende mit. In einem Fernsehinterview hatte sie im gleichen Jahr von gesundheitlichen Probleme gesprochen, die sie davon abhielten, weiter aufzutreten.

Zuletzt hatte sie mit ihrer Vertrauten und Sekretärin Edith mitten im Zentrum Mailands gewohnt. „Milva war eine der stärksten Interpretinnen des italienischen Chanson“, teilte Italiens Kulturminister Dario Franceschini am Samstag mit. Auf internationalen Bühnen sei sie erfolgreich geworden und habe den Namen ihres Landes hoch gehalten..