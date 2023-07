Wenn man mit italienischen Freunden, zumal mit solchen, die Geschmack und Bildung haben, über die eigene Freude an der Musik Toto Cutugnos spricht, sind die fast immer ein bisschen peinlich berührt.

Es scheint ihnen so falsch und unpassend zu sein, wie wenn sie umgekehrt den deutschen Freunden etwas über Roland Kaiser erzählten.

Was, einerseits, womöglich weniger ein Argument gegen Toto Cutugno als eines gegen den deutschen Schlager ist. Und andererseits möchte man sich gar nicht vorstellen, wie absurd es, aus einem italienischen Kopf heraus betrachtet, wirken mag, wenn Deutsche mit ihrem deutschen Akzent sehr laut mitsingen: „Lasciatemi cantare / con la chitarra in mano / lasciate mi cantare / sono un italiano“.

Er weckt in uns den inneren Italiener

Das muss man allerdings erst einmal schaffen: einen Song zu schreiben, der es fertigbringt, beim Publikum in halb Europa den inneren Italiener aufzuwecken. Im Spätsommer 1983 spielten sie das Lied in jedem zweiten süddeutschen Café, und auch beim sechzehnten Mal spürte man noch die Lust mitzusingen. In Frankreich stand es auf Platz eins der Charts, in der Schweiz auch; solche Gültigkeit und Verständlichkeit bekam sonst nur noch Adriano Celentano hin (für den Cutugno auch geschrieben hat).

Dabei will „L’italiano“, wenn man genau hinhört, gar keine Hymne sein. Es ist vielleicht nicht ganz die Cole-Portersche sophistication, was die Verse zum Schwingen bringt; es geht aber in diese Richtung, wenn er „spaghetti al dente“ auf „presidente“ reimt. Und wenn er, ins Deutsche übersetzt, singt: Guten Morgen, Gott, du weißt schon, dass ich auch da bin – dann drückt das keine Gewissheit aus, nur Hoffnung, schon weil ohne ihn die ganze Italianità schnell kollabieren würde. Die Fahne, heißt es am Schluss, sei gerade in der Wäscherei.

Sein größter, streng geheimer Hit

„L’italiano“ war und ist Toto Cutugnos Erkennungsmelodie. Aber die Komposition, die mit noch größerer Wahrscheinlichkeit unsterblich bleiben wird, schreibt kaum jemand Toto Cutugno zu. Im Jahr 1975 nahm der amerikanisch-französische Sänger und Komponist Joe Dassin das Chanson „L’été indien“ auf, ein Lied, dessen Refrain noch heute bei fast jedem ein Gefühl des Wiedererkennens weckt. Es aktiviert, auch wenn man das dazugehörige Video nicht vor Augen hat, die nostalgische Sehnsucht nach dem Frankreich der Siebziger, nach Peugeots, langen Kleidern, dem Himmel über der Cote d’Azur, ewigen Ferien. Und nach melodramatischen Gefühlsballungen im Hintergrund.

Toto Cutugno hatte es komponiert für Albatros, die Band, mit der er damals auftrat; es hieß dort „Africa“, klang härter und genauer als Dassins Interpretation. Und hatte einen Text, den heute niemand mehr mitsingen würde, weil Cutugno hier nicht nur ein Unbehagen am Stress und Kommerz des Nordens artikuliert. Sondern auch die Vermutung, dass man in Afrika dem wahren Menschsein näher sei, weshalb das lyrische Ich des Songs am Schluss nach Afrika zurückkehren will. Was sich heutige Afrikaner vermutlich verbitten würden.

Es bleibt aber eine nahezu perfekte populäre Komposition; und man hört hier besonders deutlich, dass Cutugno, dessen Songs man üblicherweise zwischen Rock, Disco und Schlager einsortiert, im Kern immer ein Chansonnier war, ein Lyriker, der erst einmal einen Text hatte und vielleicht ein Gefühl. Und der dann erst hineinhörte, in sich und in die Welt, nach den Harmonien, die passen und die Gefühle verstärken könnten. Und zugleich blieb er immer verführbar von den musikalischen Reizen der jeweiligen Gegenwart: vom Powerpop in „Solo noi“ bis zum four on the floor in „Flash“.

Es war schön, Toto Cutugno beim Älterwerden zuzusehen – schon weil damals, als er jung war, sein Cäsarenschädel und die allzu bunten Hosen und Jacketts einen Widerspruch formten, der nur aufzulösen war, wenn man die Augen schloss und sich aufs Mitsingen konzentrierte. Vor ein paar Jahren gratulierte Cutugno, der auch in Russland sehr beliebt ist, Wladimir Putin öffentlich zum Geburtstag, wofür ihn die Ukraine auf die schwarze Liste setzte. Inzwischen hat er sich besonnen, sagt, dass er das Volk weiterhin liebe, dem Präsidenten aber alles Böse wünsche. Am heutigen Freitag wird Toto Cutugno achtzig Jahre alt.