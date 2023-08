Ach, Toto Cutugno ist gestorben, sechs Wochen nach seinem achtzigsten Geburtstag – und natürlich ist, wenn man aus diesem Anlass eine Bilanz gezogen hat, als Hörer und Bewunderer, dem nichts hinzuzufügen. Höchstens das: dass die Freude am Wiederhören der alten Songs, das Erstaunen auch darüber, wie vielschichtig und komplex manche seiner Kompositionen noch immer klingen, noch nachhallen im Kopf nach diesen sechs Wochen.

Claudius Seidl Redakteur im Feuilleton. Folgen Ich folge



Die Italiener haben ihn geliebt – und zugleich haben sie ihn geringgeschätzt; das kam, einerseits vom ungeheuren, fast schon unanständigen Erfolg, den er mit seinem Lied „L’Italiano“ hatte. Es kam, andererseits, von der Unverschämtheit, mit der Cutugno sich darin zur Verkörperung des ganzen Landes stilisierte, von der Frechheit, mit der er sagte, ich, Salvatore Cutugno, genannt Toto, bin Italien. Und ein bisschen lag es wohl auch daran, dass der junge Toto, mit seinen seltsamen Karottenhosen, den breiten Schultern und der Vorne-kurz-hinten-lang-Frisur aussah, als wäre er aus einer Fiorucci-Werbung herausgesprungen: ein bisschen zu modisch, ein bisschen zu oberflächlich.

„L’italiano“ ist aber, gewissermaßen gleich nach „Va, pensiero“ die zweite inoffizielle Hymne Italiens; ein Lied, das einerseits so doppelbödig, melancholisch und selbstironisch vom Italienersein erzählt, wie das sonst für solche Hits gar nicht vorgesehen ist. Und das doch so inklusiv ist in seiner Italianità, dass jeder, der ein Wort wie Gnocchi fehlerfrei aussprechen kann, sofort mitsingen und sich zum Gesinnungsitalienertum bekennen möchte. 1983 war es Nummer eins auch in Frankreich und der Schweiz; das muss einer erst mal hinbekommen mit so einem Lied. „Lasciatemi cantare!“

Cutugno hatte es in Sanremo vorgestellt, auf jenem Festival, wo er Stammgast war, die Verkörperung zumindest der populären Musik in Italien; im Jahr 1987 waren gleich vier Lieder, die Cutugno geschrieben hatte, im Wettbewerb vertreten.

Was dabei leicht übersehen wird, ist beides: die lyrische und die musikalische Substanz. Und vielleicht hört man das am besten in seinem Song „Africa“, 1975 geschrieben und komponiert für seine Band Albatros. Es ist ein Text, den man heute nicht mehr schreiben könnte, weil er das wahre Menschsein in Afrika vermutet und sich dabei um die Afrikaner wenig schert. Und der doch in seinem Unbehagen an der westlichen Kultur eine gewisse Kraft und Leidenschaft hat.

Und die Melodie wurde später dann weltbekannt, als Joe Dassin, mit neuem, französischem Text, daraus „L'été indien“ machte, ein Chanson, das noch in heutigen Ohren genau so klingt, wie man sich einen endlosen französischen Sommer vorstellt, mit all der Euphorie und dem Liebeskummer, die dazugehören.

Mehr zum Thema 1/

Und genau das war wohl die größte Stärke von Toto Cutugno: Lieder zu schreiben, Chansons zu komponieren, den melancholischen Soundtrack für gemischte, uneindeutige Gefühle zu liefern – was naturgemäß davon übertönt wurde, dass er immer auch ein Großmaul war, ein musikalisches zumal, ein Musiker also, der in Songs wie „Flash“ oder „Solo noi“ es richtig krachen lassen konnte, ohne auf den Feinsinn von Chanson-Hörern Rücksicht zu nehmen.

Toto Cutugno, geboren in der Toskana, gestorben an diesem Dienstag in Mailand, war einer, der seine Hörer immer bewegte, mitriss, meinte. Lasst uns singen, möchte man als Bewunderer also sagen, in diesem Moment sind wir alle Italiener.