Rapper Lil Nas X : Zurück ins Cowboy-Jahr

Lil Nas X will die „schwule Ära“ beenden. Der amerikanische Rapper möchte, das verkündete er kürzlich auf Twitter, zurück in die „Cowboy-Ära“. Und zwar am besten möglichst bald – wenn endlich sein erstes Album „Montero“ erscheint. Mit „Cowboy-Ära“ meint er aber nicht etwa das neunzehnte Jahrhundert, sondern das Jahr 2019. Das Vor-Pandemie-Jahr also, und das Jahr, in dem er rappend durch eine amerikanische Kleinstadt ritt, begleitet von Countrysänger Billy Ray Cyrus an der Gitarre. Kein Lied war länger auf Platz eins der Billboard-Charts als das zwei Minuten kurze „Old Town Road“. Kurz darauf outete er sich als homosexuell.

Die „schwule Ära“ begann aber erst dieses Jahr, als er das Schwulsein zum Markenzeichen seiner Musik machte und dabei einen Skandal nach dem anderen produzierte. Als er beispielsweise im Musikvideo zu „Montero (Call Me By Your Name)“ als gefallener Engel in Lackstiefeln für den Satan einen Lapdance aufführte. Und nebenbei mit dem New Yorker Künstlerkollektiv MSCHF 666 Paar Nike Air Max mit Pentagramm und einem Tropfen menschlichem Blut in den Sohlen und für tausend Dollar das Paar verkaufte. Oder als er für das „Industry Baby“-Video nackt im Gefängnis mit schwarzen, ebenfalls nackten Insassen in der Dusche tanzte. Und nebenbei Geld für eine gemeinnützige Organisation sammelte, die Kautionen für schwarze Häftlinge finanziert. Oder als er bei den diesjährigen BET Awards einen seiner Tänzer auf der Bühne küsste – ein Auftritt, der fast so viel Aufmerksamkeit erregte wie Madonna und Britney Spears 2003 bei den MTV Music Awards.

Für eine Minute und 52 Sekunden war Amerika vereint

Lil Nas X, bürgerlich Montero Lamar Hill, ist damit der Provokateur der Stunde. Gezielt macht er gegen sich Stimmung: Gläubige deklarieren ihn als Ausgeburt des Teufels; eine Sportmarke verklagt ihn auf Markenrechtsverletzung; Häftlinge werfen ihm vor, ihre Situation nicht ernst zu nehmen; und etablierte Rapper, dass es bei all dem wohl nicht mehr um gute Musik gehe. Er prangert an: die christliche Sexualmoral, Großkonzerne, das amerikanische Justizsystem, Homophobie im Hip-Hop. Er will polarisieren und geht dafür auch gern das Risiko ein, die eigenen Fans vor den Kopf zu stoßen. Zurück zum Cowboy-Jahr, was soll das heißen? Meint er es doch nicht so ernst mit seiner Agenda?

Dass Lil Nas X damals zwei so unvereinbar scheinende amerikanische Musikgenres zusammenspannte – Hip-Hop und Country – war ein kühner Akt und vielleicht auch der eigentliche Grund für seinen Erfolg: Auf eine Melodie, so harmlos und eingängig wie ein Kinderlied, scheinen das schwarze und das weiße Amerika hier für eine Minute und 52 Sekunden wie vereint. Für seine EP rappte der kleine Nas schon gleich mit dem großen Nas, dem Wunderkind-Rapper der Neunziger, zusammen. Es war sein Momentum. Doch dann kam die Pandemie. Wie er dem Variety-Magazin erzählte, habe sie ihm nicht nur seinen Augenblick, sondern auch das Selbstvertrauen dieses Erfolgs genommen: „Ich habe die ganze Zeit der Pandemie damit verbracht, Musik zu machen und zu weinen – es gab nichts dazwischen.“ Und nur einen Ausweg: sich zu zeigen.

Bitte absichtlich trollen

Dafür nutzte er die viel größeren Bühnen des Internets, die ihm dieses Jahr offenstanden. Es ist kein Zufall, dass Twitter (und nicht TikTok) die liebste Plattform des 22-Jährigen ist. Er nutzt seine Follower, um sich Freunde und Feinde zu machen: Er forderte sie auf, an Billy Ray Cyrus zu tweeten, um ihn für „Old Town Road“ zu gewinnen (das Lied habe er zuvor für 30 oder 50 Dollar in einem Studio in Atlanta produziert). Oder gab ihnen auf, absichtlich gegen ihn zu trollen und damit für ihn in anderen Filterblasen zu werben (ein Generator erstellte dafür Tweets wie: „Dieser Satan-Mist ist so traurig! Was zur Hölle! Ich lasse meine Kinder niemals die neue, überragende Hitsingle hören, die jetzt auf allen Streamingplattformen verfügbar ist!!!“). Für seine Musikvideos kreierte die ukrainische Regisseurin Tanu Muino, die davor noch mit der Rapperin Cardi B gedreht hatte, die gleiche hyperfeminine Ästhetik für den jungen Rapper. Als dann die britische Popsängerin FKA Twigs bei ihm anrief, um anzumerken, dass das Video zu „Montero“ doch außerordentlich stark ihrem Video zu „Cellophane“ ähnele, entschuldigte er sich aufs Höflichste. Daraufhin nahm sie ihn unter seine Fittiche, sie bewundere seine Arbeit für die queere Szene.

Seine Strategie ging auf. Nachdem „Montero“ erschienen war, erklärte er in einem Video-Interview : „Ich dachte mir: Ich bringe das raus und werde es bis zum letzten Rest auspressen. Und ich werde mir einen Spaß daraus machen. Niemand wird mich bei diesem Internet-Scheiß schlagen.“ Diesen Sommer soll das Album noch erscheinen. Die uneingeschränkte Aufmerksamkeit hat er schon.