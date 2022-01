Musikerin Juliana Hatfield : Sie hält den Grunge am Leben

Der regelrechte Furor, mit dem Rockmusik immer wieder für tot erklärt wird, macht das Leben schwer für Musiker jenseits der Superstar-Liga, die im Rock oder in Varianten davon ihren Stil gefunden haben. Das betrifft ironischerweise auch den Grunge-Rock, also die dominante Spielart der frühen Neunzigerjahre, die damals ja selbst schon eine Rebellion gegen Rock-Klischees, etwa Posen und Männerbilder, war.

Aber bis auf Ausnahmen wie die Foo Fighters, die dann doch keine Angst vor Posen hatten und jetzt noch weltweit Stadien füllen, hatte der Grunge wenig Glück im Überdauern, zumal einige seiner Hauptakteure auch tatsächlich schon gestorben sind (Kurt Cobain, Scott Weiland, Chris Cornell). Und dazu kommt noch, dass so, wie aus Hippies vielfach Yuppies wurden, so manche Slacker, also jene ungeduschten Jugendlichen in Cordhosen und viel zu großen T-Shirts, nicht ewig solche bleiben wollten, sondern wohl inzwischen auch Excel-Tabellen ausfüllen.

Reality Bites

Und dann stößt man auf einen Namen, der fast völlig in Vergessenheit geraten ist, schaut und hört weiter und reibt sich die Augen: Juliana Hatfield ist noch da. Und sie macht im Grunde noch genau das, was sie vor dreißig Jahren gemacht hat. Zu jener Zeit hatte sie schon ein paar Jahre bei ihrer ersten Band, den Blake Babies, hinter sich. Als Bassistin und Backgroundsängerin stieg sie dann bei den Lemonheads ein, spielte etwa auf deren Album „It’s a Shame About Ray“ (1992) mit. Und wenig später war sie mit ihrer eigenen Gruppe, den Juliana Hatfield Three, auf dem Soundtrack zu einem Epochenfilm der Generation X und des Grunge vertreten: „Reality Bites“ mit Winona Ryder, Ben Stiller und Ethan Hawke war 1994 in aller Munde und Hatfields Lied „Spin the Bottle“ in vielen Ohren.

Das Filmlied wirkt noch ziemlich zahm im Vergleich zu der Musik, die Hatfield etwa auf ihrem bald darauf folgenden Album „Only Everything“ (1995) präsentierte. Die stark verzerrte Bariton-E-Gitarre, die meist eine Quinte tiefer gestimmt ist als die gewöhnliche E-Gitarre, grundiert die meisten Stücke. Als Gegenpol dient Hatfields indifferente Singstimme. Für ein „Riot Girl“ war sie damals viel zu lässig, aber trotzdem auf ihre Art widerständig: „I ain’t an animal, lovable, huggable“, sang sie und war „sick of being good“. Lange vor Benjamin Kunkels Roman „Indecision“ war dies ein Themenalbum der Unentschiedenheit, ein Klassiker des Grunge.

Und es war nicht Schluss danach, Hatfield hat immer weitergemacht, ob mit Band oder solo. Es hat sich nur das Geschäft um sie verändert, hat auf jüngere gesetzt, denn leider ist es für Frauen in der Musikindustrie ja oft nicht vorgesehen, dass sie älter werden. Hatfield hat sich aber nicht beirren lassen und zudem genau solche Umstände auch zum Thema ihrer Musik gemacht: Auf melancholische Texte wie in „In Exile Deo“ (2004) folgten dann bald doch aggressivere. Einen Kulminationspunkt stellt das Album „Pussycat“ (2017) dar, das ein Angriff auf das Frauenbild sexueller Verfügbarkeit, mit deutlichen Anspielungen auf bestimmte Fälle auch eine Anklage gegen Vergewaltigung war. Und ein zutiefst sarkastisches Lied darauf namens „Kellyanne“, bei dem wohl klar ist, dass Donald Trumps Wahlkampfmanagerin Kellyanne Conway gemeint ist, handelt von einem Traum, in dem deren Strohschopf Feuer gefangen hat.

Der schrecken geteilter Häuslichkeit

Juliana Hatfield ist inzwischen wieder fast ein Geheimtipp von lokaler Bekanntheit in Boston, aber sie kultiviert mit Freude und mit Mitte fünfzig ein Image der Berufsjugendlichkeit, als wäre es noch immer 1995. In einem Kurzfilm, der Musik mit programmatischen Texten verbindet, erklärt sie, warum sich herausgestellt habe, dass sie wohl für das künstlerisch-zurückgezogene Alleinleben gemacht sei: „Geteilte Häuslichkeit erfüllt mich mit Schrecken.“

Auf ihrem neuen Album „Blood“ finden solche Einsichten Anklänge, wenn vielleicht auch mit gemischten Gefühlen wie im Eröffnungsstück „The Shame of Love“. Das Grungerock-Brett, das sie uns damit vor den Kopf haut, lässt indes an ihrer Beharrlichkeit keinen Zweifel. „I have to punch myself in the face to get out of bed“, singt sie in einem fast schon fröhlichen Lied, oder: „Don’t wanna work, don’t wanna play, plan on winning the lottery“.

Also wieder die indifferente Slackerin? Nein, denn auch dieses Album hat, schon durch das Titelthema „Blood“, Anklagecharakter und soziale Sprengkraft. Es gebe keine Freiheit des Ausdrucks, singt sie einmal, sie müsse sich so oft auf die Zunge beißen, dass der Mund schon voll Blut sei. Und wieder wird sie sarkastisch in einem Horrortraum von der Rache an denen, die vorher selbst Gewalt ausgeübt haben. „It was a very American Dream“, heißt es lakonisch. Ebenso klingt die Einschätzung eines amerikanischen Kritikers, Hatfield sei klanglich nicht auf Linie mit dem, was heute den Mainstream dominiere. Das kann man wohl sagen: Die Sängerin und Gitarristin, die vor Kurzem wie nebenbei auch ein Coveralbum mit Liedern von The Police und eines mit denen von Olivia Newton-John aufgenommen hat, behält etwas Unberechenbares, während sie ihrem Stil treu bleibt.

Juliana Hatfield: „Blood“.

American Laundromat (Über Import)