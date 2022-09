Nile Rodgers wird 70 : Die Sprungfeder der Nacht

Während andere Musiker ihren Gitarren Frauen- oder sonderbare Kosenamen geben, hat Nile Rodgers seine sehr pragmatisch getauft: „The Hitmaker“. Es ist eine einfache weiße Fender Stratocaster aus dem Pfandleihhaus. Angeblich verschwand er damit für eine paar Tage im Badezimmer, inspiriert von einem Hinweis seines Kollegen Bernard Edwards, doch mal einen neuen Anschlag auszuprobieren, bei dem die rechte Hand sich durchgängig im Sechzehntelrhythmus bewegt, dabei überraschende Akzente setzend - und als er wieder herauskam, habe er einen Funk-Stil perfektioniert gehabt, der sein Leben und eine musikalische Ära prägte.

So hübsch übertrieben die Anekdote klingt – der Einfluss des „Hitmakers“ auf die Tanzmusik der ganzen Welt in den letzten fünf Jahrzehnten ist wohl kaum zu übertreiben. Wo immer Rodgers seine Gitarre mit dem charakteristisch minimalistischen „chucking“-Stil auch einsetzte, ob im Duo mit Edwards unter dem Namen Chic, ob auf Soloalben oder als Gastmusiker, er schuf damit fast sicher Hits. Was heute als Disco-Funk bekannt ist (und ob seiner Glattheit auch teils naserümpfend begutachtet wird), trägt maßgeblich die Handschrift von Rodgers und Edwards.

Jause, Jause!

Von Chic wird wohl wirklich jeder ein Lied im Ohr haben, sei es „Le Freak“, „Good Times“ (das außerdem sehr häufig als Sample von anderen Musikern wiederverwendet wurde) oder auch das durch produktives Fehlhören („Jause, Jause!“) beliebte „Dance, Dance, Dance (Yowsah, Yowsah, Yowsah)“, dessen komischer Ausruf seinerseits ein Sample aus einem Hit der Zwanzigerjahre ist. Was Rodgers nicht als Gitarrist veredelte, das machte er als Produzent zu Gold und Platin: etwa für Sister Sledge, David Bowie („Let’s Dance“), Mick Jagger („She’s the Boss“), Madonna („Like a Virgin“), Grace Jones oder Duran Duran.

Der in New York Geborene, der sich als Jugendlicher vorübergehend den Black Panthers anschloss, war ab Ende der Siebziger einer der gefragtesten Ratgeber und Helfer im Musikgeschäft, der außerdem als Gitarrist eine besondere Coolness, wie man sie eher aus dem Jazz kannte, in die Popmusik trug. Obwohl „nur“ Rhythmusgitarrist, erspielte er sich doch einen Platz im Rampenlicht, und während die Ästhetik so mancher anderer Gitarrenhelden sehr zeitgebunden ist, scheinen Rodgers’ Spiel und Stil zeitlos, fast klassisch.

Das erwies sich dann auch noch einmal bei einem Comeback, das zugleich seinen künstlerischen Höhepunkt darstellt: Auf dem epochalen Konzeptalbum „Random Access Memories“ (2013) des französischen Popduos Daft Punk, das der maschinellen Tanzmusik wieder Menschlichkeit einhauchte, steuerte er in den Schlüsselstücken seine schneidend präzise Funkgitarrenkunst bei, vor allem bei „Get Lucky“, dessen federleichter Groove ohne Rodgers nicht denkbar wäre und dessen weltweiter Siegeszug an fast alle Chartspitzen den mit Nummer-eins-Hits wirklich schon gut Vertrauten doch noch einmal staunen ließ. Nile Rodgers, der schon zwei Krebserkrankungen überstanden hat, wird heute siebzig Jahre alt.