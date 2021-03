Der BAP-Sänger wird siebzig : Platz zehn bis eins: Die besten Songs von Wolfgang Niedecken

Aktualisiert am

An diesem Dienstag wird Wolfgang Niedecken siebzig. Unsere persönlichen Top Ten der Songs des BAP-Sängers – ohne „Kristallnaach“ und „Verdamp lang her“, dafür mit „Müsli-Män“.

Wolfgang Niedecken 2013 in einem F.A.Z.-Interview im Café Siesmayer Bild: Frank Röth

Vom Spaßmusiker zum Altrocker hat Wolfgang Niedecken einen weiten Weg zurückgelegt. An diesem Dienstag wird er siebzig. Welche zehn Songs zählen zu seinen besten, und wie sortieren sich diese Top Ten? Die hier getroffene Auswahl hat ihren Schwerpunkt im frühen und mittleren Werk. Natürlich fehlen immer welche.

10. Müsli-Män

Ein Lied aus der BAP-Anfangszeit, das an die Geburt dieser Band aus dem Ulk, vielleicht sogar aus dem Karnevalsgeist, jedenfalls aus der Kneipe erinnert. Eine gesungene Kritik des eigenen Milieus, fast sketchhaft: „Plötzlich wohr e’ do /

Met su ’nem Feuerschwert und Heilijenschein / Lange blonde Hoor, / Bläcke Fööss met nur Sandale draan / Schweb e’ op mich zo“. Live aufgeführt mit Kostümen, die heute wahrscheinlich verboten wären. Wie auch immer: Welche andere deutsche Gruppe hat 1979 so zünftig Reggae gespielt?