Bobby McFerrin zum Siebzigsten : Der Allessinger

Aktualisiert am

Ein Da-Be-Di-Du-Dab-Soufflé als Kontrapunkt macht auch satt: Bobby McFerrin singt, was andere nicht spielen können. Heute wird der hochgebildete Künstler, der Konzertsäle von Ottawa bis Malaysia füllt, siebzig.

Bobby McFerrin singt, was auf den Tisch kommt. Er muss einen robusten Magen und starke Geschmacksnerven haben. Alles, auch Unverdauliches und Rohes, vor allem aber Unverträgliches für die haute cuisine von Jazz und Klassik gleichermaßen wird da ohne große Umstände gnadenlos zerkaut.

Ein Andante cantabile von Tschaikowsky, garniert mit gutturalem Scat-Gesang, Vivaldis Doppelkonzert g-Moll, bei dem die zweite Cello-Stimme - ja, wo ist sie denn? Kein Problem, ein Da-Be-Di-Du-Dab-Soufflé als Kontrapunkt macht auch satt. Bach-Präludien als Hausmannskost für Laienchöre, herbe Miles-Davis-Phrasen mit vokalem Schlagobers, Blues-Tristesse im Happy-Go-Lucky-Sud.

Man täusche sich nicht. Bobby McFerrin, dieser hoch gebildete (Juilliard, Bernstein, Ozawa, die ganze Palette), pädagogisch aktive (Workshops, Singkurse, honorige Professur) und rastlos die Konzertsäle von Ottawa bis Malaysia füllende Künstler (Jazzmusiker wäre zu wenig des Guten) weiß, was er tut, wenn er singt, was andere nicht mal spielen können. Und er weiß, wer Hugo Riemann ist, kennt die verloren gegangenen Selbstverständlichkeiten in der Improvisationskunst des Mittelalters und verwechselt die Kontrafaktur der Bachzeit, die fast alles erlaubt, nicht mit dem Kontrabass von Ron Carter, der zuweilen schlecht intoniert und trotzdem ein Genie ist.

Es gab in der Karriere des Sängers aus New York immer Vorbehalte gegen die scheinbare Wahllosigkeit seines Repertoires oder die Banalität mancher Songs, die unverhofft zu Ohrwürmern wurden und seinen Autor aufs musikalische Mittelmaß des Popstars reduzieren wollten. Auch seine Ambitionen als Dirigent wurden zunächst belächelt, bis er den Nachweis seiner natürlichen Begabung auch als Orchestererzieher, vor allem mit dem Saint Paul Chamber Orchestra, erbrachte.

Die meisten seiner Skeptiker aber hat McFerrin bei seinen Konzerten als Sänger widerlegt, witzigen, inspirierenden, vorurteilsfreien und musikalisch überaus kompetenten Auftritten, bei denen er alle ästhetischen Hierarchien, Schlagbäume, Dogmen, Scheuklappen, Borniertheiten, das ganze musikalische Pathos mit seiner außergewöhnlich agilen, zu jeder Ausdrucksnuance fähigen Stimme charmant in Luft auflöste.

Bobby McFerrin kann vokal alles, mit Zischlauten und bloßem Einatmen, durch Flüstertöne und Gaumenschnalzen einen Chor ersetzen oder mit den Fingern am Mikrofon und der flachen Hand auf dem Resonanzboden seines Brustkorbs eine ganze Jazzcombo imitieren. Und Neues schaffen, weil ihm kein Geräusch zu gering und nichts heilig ist. Er zeigt vor allem eines: dass Kunst Spaß macht, besonders, wenn man sie nicht in Groß- und Kleinkunst unterteilt. Im Wiederzusammenfügen ist Bobby McFerrin Meister. Heute wird er siebzig Jahre alt: Congratulations.