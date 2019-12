Paul Rodgers zum 70. : Akrobat schön

Unter den Stimmwundern der Blues- und Soul-basierten Rockmusik stellt Paul Rodgers alles in allem wohl das bemerkenswerteste dar. Niemand, der 1968 das auf dem Progressiv-Label Island Records erschienene Debüt seiner Band Free „Tons Of Sobs“ zu hören bekam, wäre auf die Idee gekommen, dass hier ein Achtzehnjähriger singt. Rodgers hatte sich in seiner Jugend an Muddy Waters und Memphis-Soul geschult und kam entsprechend vorbereitet mitten im britischen Bluesboom aus dem englischen Nord-Osten nach London, wo ihn der Impressario Alexis Korner mit dem Gitarristen Paul Kossoff, dem Schlagzeuger Simon Kirke und dem noch minderjährigen Bassisten Andy Fraser zusammenführte und aus ihnen Free formte, eine so unorthodoxe wie durchschlagskräftige Bluesrock-Formation, die abseits der ganz harten Pfade siedelte, die zu jener Zeit Led Zeppelin, Black Sabbath und Deep Purple beschritten. Free waren, obwohl sie sich zuerst Heavy Metal Kids nannten, nie richtig heavy; dafür war schon ihr Hang zum Folk zu ausgeprägt, der auf dem offiziellen Werk kaum zu spüren ist, dafür aber auf der sorgfältig zusammengestellten Kompilation „Songs Of Yesterday“, wo mancher Free-Kracher in akustischen Fassungen vertreten ist.

Aus diesem wie aus einem Guss spielenden Quartett ragte Rodgers genauso wie aus dem nach dem Free-Ende 1973 gegründeten Nachfolger Bad Company dank einer Stimme heraus, die nur auf der ersten Platte noch etwas forciert klang, um schon auf der zweiten, titellosen von 1969 zu verblüffender Intonationssicherheit zu finden. Zu voller Pracht entfaltete sich sein Organ auf „Fire And Water“ (1970). Auf dieser knochentrocken produzierten Platte, die zu den bündigsten und auch besten der Rockgeschichte gehört, kommt er zumindest für all jene, die mit Virilität noch etwas anzufangen wissen, einem Sänger-Ideal wohl am nächsten.

Grobkörnige Stimme

Weniger der Welthit „All Right Now“ als vielmehr der lastende Balladenblues von Liedern wie „Heavy Load“ oder besonders „Don’t Say You Love Me“ offenbart Rodgers‘ ganze Meisterschaft. Hier findet er, manchmal von einer Silbe auf die nächste, von kraftvollem Kreischen zu subtilem Innehalten, seine grobkörnige Stimme hält dabei ein unerreichtes Timbre, warm bis in die letzten Fasern ihrer strapazierfähigen Bänder. Das war zuweilen schon keine Geläufigkeit mehr, sondern eine Art von Akrobatik, die, anders als bei Drei- oder Vier-Oktaven-Meistern wie Captain Beefheart oder Tim Buckley, ganz aus dem Gefühl kam und dabei freilich jede Menge Testosteron verströmte, so dass Rodgers vor allem bei seinen nicht zu intelligenten Bühnendarbietungen immer nah am Klischee war.

Dass es auch ohne die Songschreiberpartnerschaft mit Andy Fraser ging, bewies Rodgers 1974 mit dem epochalen Bad-Company-Debüt, auf dem er all seine Delikatesse ausspielte und maskuline Rock-Phantasien wieder nachhaltig zu bedienen wusste. Es ist natürlich, dass jemand, der in einem so anspruchsvollen Sinne ein Teamplayer, Teil eines organischen Ganzen war wie Paul Rodgers, seine Selbständigkeit im wesentlichen zur Konsolidierung nutzt. Seine Soloalben, die schöne Hommagen an die Blues-Altvorderen enthalten, sind genauso wenig wie die Promi-Bands, denen er sich zugesellte, am denkwürdigsten bei dem Missverständnis als Freddie-Mercury-Ersatz für Queen, am Ende das, wofür man ihn schätzt, ja liebt.

Die Festigkeit seiner Stimme ließ zu keiner Zeit nach, wie man zuletzt anlässlich der Kollektion von Soul-Standards „The Royal Sessions“ feststellen durfte; doch die Magie seiner früh(reif)en Jahre bleibt unerreicht. Paul Bernard Rodgers, der an diesem Dienstag siebzig Jahre alt, dürfte es mit Fassung tragen.