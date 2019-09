Neues Deichkind-Album : Jeder Song ein Zweifel

Zuletzt war Lars Eidinger, Schauspieler und „Bravo“-Star, auffällig oft beim Tanzen zu sehen. Er tat es in U-Bahnhöfen, auf Kreuzungen, hinter Lagerhäusern, im Supermarkt und auf Grünflächen, immer allein, immer mit Kopfhörern, und man kann diesen Tanz, der eigentlich mehr nach Stammesritual aussah, in Videoschnipseln auf Instagram verfolgen. Eidinger zieht die Ellbogen hoch wie ein trotziges Kind und hüpft auf beiden Beinen. Er hebt den Arm. Er schwitzt. In einer Einstellung flattert sein T-Shirt, das er ausgezogen hat, in der Hand. Wendet er der Kamera den Rücken zu, wird eine kleine kahle Stelle an seinem Kopf sichtbar. Es sieht sehr anstrengend aus.

Dazu wummert ein Beat auf eins, zwei, drei, vier. Hin und wieder ruft jemand „Wir woll’n keine Party!“ und „Schluss mit Remmidemmi“, und wer Eidinger in den paar Sekunden nicht erkennt, hat doch längst den Sound identifiziert. Und all denen, die zu solchem Studentenclub-Techno schon mal Möbel aus dem Fenster geworfen haben und wie trotzige Kinder gesprungen sind, damals – all denen, die auch schon kahle Stellen auf dem Kopf bemerkt haben, geht es durch den Kopf: dass die letzte Party schon verdammt lang her ist.