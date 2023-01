Rocklegende der 1960er Jahre : David Crosby im Alter von 81 Jahren gestorben

Laut Medienberichten ist der amerikanische Singer-Songwriter David Crosby im Alter von 81 Jahren gestorben.

„In tiefer Trauer müssen wir berichten, dass unser geliebter David „Croz“ Crosby verstorben ist“, so die Familie des Musikers. „Sein Lebenswerk wird auf ewig durch seine legendäre Musik weiterleben“. Nach Angaben der BBC starb Crosby im Beisein seiner Ehefrau und seiner Familie.

David Crosby war Gründungsmitglied von zwei der bekanntesten Folk-Pop-Bands der 1960er Jahre, „The Byrds and Crosby„ und „Stills & Nash“. Crosby wurde als einem der wenigen die Ehre zu Teil, zweimal in die „Rock and Roll Hall of Fame“ aufgenommen zu werden.

David Crosby wurde am 14. August 1941 in Kalifornien geboren und schloss sich mit 23 Jahren der Folk-Rock-Band „The Byrds“ an. Ende der 1960er Jahre schlossen sich „Stills & Nash“ und Crosby zusammen und gaben ihr erstes Konzert auf dem legendären Woodstock-Festival, dem Höhepunkt der Hippie-Bewegung.

Crosby war in den 80er Jahren auch aufgrund seines Lebensstils regelmäßig in den Medien. Außerdem wurde er wegen Drogen- und Waffenbesitzes zu einer mehrmonatigen Haftstrafe verurteilt.

In einem Interview dem Musikmagazin „Rolling Stone“ sagte Crosby 2014: „Ich weiß nicht, warum ich noch am Leben bin, während Jimi (Hendrix) und Janis (Joplin) es nicht sind. Ich hatte Glück.“

Sein letztes Album mit dem Namen „For Free“ veröffentlichte Crosby im Jahr 2021.