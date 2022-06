Neues Album von Erdmöbel : Felicità ist ein langes Wort für Glück

Was ich an deinem Nachthemd schätze, sind die orangen Tennisplätze: Die Band Erdmöbel, fotografiert in Köln Bild: ekimas

Dreimal Glück ist Sängerrecht: „Felicità, Felicità, Felicità“, darin kulminierte 1982 der Strophengesang von Al Bano und Romina Power, bevor es in den pathosgeladenen Refrain ging, und genau so, dreimal im jeweils aufsteigenden Melodiebogen, wird ein neues „Felicità“ vierzig Jahre später von der deutschen Band Erdmöbel gesungen, allerdings in Umkehrung der Abfolge von Worterklärung und Wort: Während das italienische Duo eine Reihe von besonderen Momenten aufrief und dann den passenden Begriff, eben „Felicità“, hinterherschob, fügt die Band um den Sänger und Texter Markus Berges die ziemlich lange Erklärung erst an: „Felicità ist ein ziemlich langes Wort für Glück“.

Tilman Spreckelsen Redakteur im Feuilleton. Folgen Ich folge

Zehn Lieder umfasst die Erdmöbel-Platte „Guten Morgen, Ragazzi“, die soeben erschienen ist, und die entspannte Haltung von „Felicità“, die Bereitschaft, auf Bekanntem aufzubauen und das aufs Schönste weiterzuspinnen, zudem auch die untergründige Unruhe, die in diesem Lied vor allem am Ende die gleitenden Posaunenpassagen ausdrücken, finden in den meisten Tracks dieser Platte in je unterschiedlicher Gewichtung zueinander. „Felicità“ etwa schildert in der Erdmöbel-Version kaum mehr als die Fahrt eines Paares mit dem Rad in die Pizzeria, es regnet, sie trocknen, und schließlich liegt man nachts auf dem Küchenboden neben Pizzakartons – „siehst du das Meer von Rom?“. Doch die Reihe von Miniaturen, die das beschreiben, verbinden Italienklischees – und nicht zuletzt die des Italopops –, also Tradiertes, so wundervoll mit dem just Erlebten, als spielte es keine Rolle mehr, wie abgegriffen etwas ist, wenn es nur passt und dadurch funkelt wie neu, und das bewährt sich mit Blick auf Italien ebenso wie auf die Liebe.

Das gilt vor allem dort, wo der ordnende Blick auf Alltagsphänomene versucht wird, oft mithilfe von Erklärungen aus der Physik, und in der Aporie endet: „Mein Leben klebt an mir / wie ein Duschvorhang / Schön wie ein Kunstwerk“, heißt es im Lied „Bernoulli-Effekt“ – die Zugriffe auf den entsprechenden Wikipedia-Eintrag, auf den das Lied ausdrücklich verweist, sind mit dem Erscheinen von „Guten Morgen, Ragazzi“ merklich gestiegen. Jedenfalls ist die Schönheit jenes Lebens eine Sache der Perspektive: Sie erscheint so zwar „von da, wo du stehst / aber hier bei mir / fühlt sichs scheußlich an“.

Was bleibt dem Gegenüber da noch übrig? „Erklär mir nicht das Phänomen / Hilf mir das Wasser abdrehen“, damit die im Bernoulli-Effekt beschriebene Strömung abreißt und sich der Duschvorhang vom Körper löst.

Eine Platte mit dem Zeug zum Klassiker

Die Hilflosigkeit dessen, der da sein Leben so anders wahrnimmt als es in den Augen der Umgebung erscheint, und der auch mit seiner eigenen Perspektive nicht so recht durchdringt, findet in der Musik eine schöne Entsprechung: Während er mit der Zeile „fühlt sichs scheußlich an“ aus dem Singen ins Sprechen kommt und besonders dem Wort „scheußlich“ eine resignierte Dringlichkeit verleiht, setzt sich eine schlagerselig geschmetterte Melodie darüber, ein „Bababapapa“, das den Hilflosen eigentlich zur Verzweiflung bringen müsste und jedenfalls zur Überzeugung, dass eine Verständigung nicht möglich ist – warum sollte der andere tatsächlich das Wasser abdrehen und das von ihm so geschätzte Kunstwerk zerstören?

Darauf einen Retsinakanister

Der agile Bass, der nicht nur in diesem Lied eine willkommene Irritation transportiert, gehört schon lange zum Erdmöbel-Klang, ebenso wie das Nebeneinander von Sprache und Gesang, hier etwa in „Das Mädchen auf den Stufen“, das ein weiteres Mal physikalische Themen anreißt. Am schönsten geschieht das in „Das Vakuum“, zu dem die Band auch ein sehenswertes Video aufgenommen hat, in dem die Beobachterperspektive einem sanften Gleiten unterworfen wird. Das Lied, das sich musikalisch mit einem ausgreifenden Melodiebogen auf ein umfassendes Schwelgen zubewegt, geht von einer Art Interview aus, dessen Fragen der Sänger offenbar zum Amüsement der Fragenden beantwortet („Warum lacht ihr?“) und dabei eigentümlich mäandert zwischen Auskünften zum Lebensmotto – Einsteins Diktum über Universum und menschliche Dummheit – und daran anknüpfende Assoziationen: „Das Universum / ist meine große Liebe / und die Physik / verehre ich wie meine Mutter / hab sie nur kurz gekannt / sie hinterließ mir so ein warmes Gefühl / für den leeren Raum, für das Vakuum“.

Weil viel gelassener Trotz in solchen Worten steckt, viel Bereitschaft, das Eigene gegen eine Umwelt zu verteidigen, die rasch fragt, nicht zuhört und schnell urteilt, weil sich zudem der Anspielungsreichtum mancher Zeilen erst allmählich erschließt, hat diese Platte, so gegenwärtig sie ist mit Liedern wie „Wir sind nicht das Volk (lass sie rein)“ oder „Beherbergungsverbot“, das Zeug zum Klassiker in dem Sinn, das man mit ihr nicht fertig wird und versucht ist, sie so lange zu hören, wie die Umgebung das mitmacht. Und weil die klugen Texte immun gegen die Versuchungen der Schlaumeierei sind, wird man auch so eine eminent kitschverdächtige Zeile wie „Die Welt ist ein warmer Ort“ akzeptieren, folgt ihr doch „ist ein sich drehender Satz“, und wie sich unter dem Signum des Palindroms dann eine Liebesgeschichte erzählen lässt, deren Refrain auf das Wort „Retsina­kanister“ zuläuft, ist diskret und groß zugleich. Eine Welt jedenfalls, in der zwei unverhofft „wie das allermagnetischste Satzpalindrom“ verbunden sind, ist nah dran an einem ziemlich langen Wort für Glück.

Erdmöbel:„Guten Morgen, Raggazzi“. Jippie! Industrie 4250926300654 (Rough Trade)