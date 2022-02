Neues Album von Tocotronic : Nie wieder Krieg den Palästen

Jetzt bist du in Talkshows: Ist Tocotronic, die deutsche Indie-Vorzeigeband der Neunziger, das geworden, was man damals fürchtete: Kulturinventar?

Überhaupt auf Deutsch zu singen, diese Idee kam Dirk von Lowtzow, wie er einmal erzählte, nach einem Konzert von Bernd Begemann in Hamburg, es muss wohl Anfang der Neunzigerjahre gewesen sein. Der etwas ältere Begemann war damit eine Art Vaterfigur für die Band Tocotronic – so wirkte es zumindest auch, als er sie 1996 in seiner Drittprogramm-Fernsehsendung „Bernd im Bademantel“ zu Gast hatte. „Das ist die neue Juristengeneration, liebes N3-Publikum“, rief Begemann, bevor die drei Studenten in seiner Privatwohnung in Rothenburgsort in ihren Trainingsjacken das Lied „Wir sind hier nicht in Seattle, Dirk“ in die Kamera spielten. Die Idee war gut, aber selbst das Nischenfernsehen noch nicht bereit: „Bernd im Bademantel“ wurde nach drei zur Mittagszeit ausgestrahlten Folgen abgesetzt.

Im selben Jahr erschien auch Begemanns Album mit dem verächtlich klingenden Titel „Jetzt bist du in Talkshows“ (womit wohl eher die dominierenden Hauptprogramm-Shows gemeint waren), das sarkastisch gegen künstlerischen Ausverkauf ätzte: „Sie rufen dich, und du bist da / Du bist Kulturinventar“.

Im Oktober 2021 saßen Tocotronic, inzwischen gereift zu Silberfüchsen, in der ARD-Talkshow „Inas Nacht“ im Hamburger Schellfischposten, der Sänger Dirk von Lowtzow in weißem Hemd und schwarzem Sakko, und als die Band ein neues Lied vorstellte, trällerte Ina Müller mit. Bernd Begemann ist heute, wie sehr viele andere Popmusiker seit Aufkommen des Streamings, in der Nische verschwunden, das Musikfernsehen beschränkt sich, sofern es neben Internetformaten überhaupt noch eine Rolle spielt, auf die „ultimative Chartshow“ oder Kurzauftritte im Spätprogramm, wahlweise kombiniert mit einer Modenschau von Moderatoren wie Jo Schück und Katty Salié.

Und Tocotronic – sind sie also das geworden, was Begemann damals fürchtete: Kulturinventar? Die Indie-Band als Accessoire des Mainstreams? Manche sehen es so. Die Trainingsjackenträger sind vor Jahren schon von einem Kleinlabel zum Konzern Universal Music gewechselt, haben Punk-Einflüsse gegen Artpop getauscht, von jedem neuen Album gibt es Super-Spezialeditionen mit Mehrfachvinyl und allerlei Devotionalien. Ein Prachtbuch mit Material aus dem Bandarchiv hat gezeigt, dass Dirk von Lowtzow schon in der Jugend von einer „Jazz-Rock-Oper“ träumte, allein die musikalischen Möglichkeiten dazu fehlten anfangs noch, also gab es in den ersten Jahren eben nur Schrammelgitarren und Dresch-Schlagzeug. Längst aber wurde das kompensiert durch Rick McPhail als viertes Bandmitglied, der Gitarrenkunst beisteuert und zudem die Schwarzrandbrillen-Aura des intellektuellen Britpop eines Jarvis Cocker verströmt. Die anderen drei sind an ihren Instrumenten gewachsen, die Produktion ist opulent geworden, die Texte bisweilen romantisch und dandyhaft: „Darling Candy Parzival / Trinkst Cherry-Cola aus dem Gral“.

Marsch durch die Institutionen?

Und doch irrt, wer der Gruppe totalen Ausverkauf vorwirft. Mit einigem Recht könnte man nämlich auch behaupten, Tocotronic befänden sich auf dem langen Marsch durch die Institutionen, den manche Achtundsechziger nach nicht erfolgter Revolution angetreten haben: Sie umarmen das System (hier das der Pop-Indus­trie), bewahren sich aber Subversion und auch Witz in ihren Texten und in der musikalischen Form. Wenn man vom nun erschienenen Album „Nie wieder Krieg“ zunächst nur die Texte für sich anschaut, sieht man schnell, dass sie lyrische, bisweilen fast kalauernde Spiele sind.

„Ich gehe unter / Ferner liefen / In die Geschichte ein“, heißt es etwa oder, mit direktem Bezug auf das Sponti-Erbe, „Unter dem Pflaster / Liegt nur der Sand“. Und bei dem erweiterten Horvath-Titel „Jugend ohne Gott gegen Faschismus“ wüsste man nicht sofort zu sagen, ob der Text affirmativ ist oder sich lustig macht über diese Jugend.

Solche Zweifel stellen sich auch bei der Musik ein. Weihnachtsglocken im Titelstück, Streicher-Teppiche allenthalben, der imitierte Reinhard-Mey-Ton, wenn Low­tzow raunend mit Kunstpausen singt „Nie wieder Krieg / In Dir / In mir“ – auf manche Weise nähern sich die Songs stilistisch dem Schlager, was insbesondere Hamburger Popmusiker freilich schon seit den Neunzigern durchprobiert haben: ob Niels Frevert mit „Du musst zu Hause sein“, ob Blumfeld mit „Graue Wolken“ und anderen Stücken. Hier schimmert einmal sogar Nino de Angelos Schlager „Jenseits von Eden“ durch mit seinem eingängigen „dann haben wir umsonst gelebt“. Bei Tocotronic nun hört man: „Wenn ich dich nicht / Bei mir wüsste / Hätte ich umsonst gelebt“. Aber der Trick, solches Pathos heraufzubeschwören, ironisch auszustellen und gleichzeitig doch irgendwie auch ernst zu meinen, funktioniert noch immer ganz gut.

Keine Chance mit Kräutern der Provence

Das ironische Zitat macht auch vor dem eigenen Material nicht halt. „Ich hasse es hier“ ist die Fortsetzung des Tocotronic-Liedes „Aber hier leben, nein danke“ von 2005, die Wiederholung als Farce. Nun also wissen wir: „Wenn die Liebe endet / Ist es mitten in der Nacht / Ein Lichtschein, der mich blendet / Dringt aus meinem Tiefkühlfach / Dort liegt eine Pizza / Die ich aufzupeppen versuche / Mit Kräutern der Provence / Hab ich keine Chance / Ich hasse es hier / Und mich dafür“.

Das ist dann doch wieder näher am lustigen Liedermacher Bernd Begemann als an Eichendorff oder Nino de Angelo. Und was das Auftreten in Talkshows betrifft, kommt es ja auch immer darauf an, was man dort singt. Bei Ina Müller war es die Ballade „Ich tauche auf“, die von der Unterwelt handelt und in der es heißt: „Ich kann nur eine Viertelstunde im Schlund überstehen.“