Björks neues Album : Den Pilzen den Puls fühlen

Auf ihrem Album „Homogenic“ bekannte Björk einst: „I’m a hunter.“ Aus der Jägerin ist ein Vierteljahrhundert später eine Gräberin geworden, eine „Fossora“, und statt wie einst mit Glatze, nackten Schultern und schnappenden Mundbewegungen das Tierische im Menschen hervorzukehren, verwandelt sich die Sängerin jetzt in einen Teil der „Fungal City“, des großen, fruchtbaren, erdnahen Pilzreichs. Eine Mutter Gaia der Pfifferlinge, wenn man so will. Wann sonst als im Herbst hätte dieses Album erscheinen sollen?

Dass sich große Popkünstler immer neu erfinden, ist eine Binse, aber bei allen äußeren Metamorphosen ist sich Björk über die Jahre doch erstaunlich treu geblieben. Zumindest klingt ihre Musik so frisch, verspielt, so witzig und überraschend und dabei von derselben existenziellen Unbedingtheit wie zu Beginn ihrer Karriere. Sicher war der Anteil der Künstler, die sie sich ins Studio holte, am Klangbild ihrer Alben immer wesentlich, so auch bei „Fossora“. Aber es ist nicht so, dass das indonesische Techno-Duo Gabber Modus Operandi hier einer abgehalfterten Künstlerin eine Frischzellenkur verabreicht, dafür ist Björks eigene Stimme zu kraftvoll, ihr musikalischer Gestaltungswille, ihre Erfindungsgabe, ihre Bereitschaft, ins Risiko zu gehen, nach wie vor einfach zu groß.