Neues Album von Madrugada : Die dunkelste Stunde

Wenn die Nacht am tiefsten ist und die Schläge der Glocken zur Geisterstunde längst verklungen sind, kommt man schon mal auf Ideen. Etwa auf jene, eine Band wiederbeleben zu wollen, die man selbst vor vielen Jahren verlassen hatte, weil einem die Nächte zu lang geworden waren. „Der Vorschlag kam von Jon“, erinnert sich Sivert Høyem an ein Treffen mit Jon Lauvland Pettersen vor gut fünf Jahren, bei dem ihn der Schlagzeuger fragte, ob sie nicht das 2019 anstehende Jubiläum ihres dann zwanzig Jahre alten Debütalbums „Industrial Silence“ zum Anlass nehmen wollten, einige Konzerte zu spielen – genauer, um als Madrugada aufzutreten, unter jenem Namen also, unter dem sie zu einer der bekanntesten und wichtigsten Rockbands Norwegens geworden waren, bevor am 12. Juli 2007 das Schicksal zuschlug. An jenem Sommertag wurde Robert Burås, Gitarrist und Songschreiber von Madrugada, tot in seiner Wohnung aufgefunden. Sänger Sivert Høyem, dessen betörender Bariton ein Markenzeichen der Band war, und Bassist Frode Jacobsen vollendeten zwar noch ein Album, mit dessen Aufnahme sie gemeinsam mit Burås schon begonnen hatten, doch galt die schließlich im Jahr 2008 veröffentlichte Platte „Madrugada“ gemeinhin als Schwanengesang der Band, die denn auch verkündete, sich auf unbestimmte Zeit zurückziehen zu wollen. Pettersen war da schon seit sechs Jahren nicht mehr dabei, er war 2002 nach der Veröffentlichung von „The Nightly Disease“, dem zweiten Album der 1995 im hohen Norden Norwegens gegründeten Band, ausgestiegen.

Vielleicht waren ihm die anderen zu viel geworden, hatten sie alle während der schier endlosen Tüfteleien an den Songs des ersten Albums und den dann folgenden ausgiebigen Tourneen zu oft auf­einandergehockt, doch die besonderen Momente dieser Urbesetzung, diese „Punks, die den Blues spielten“, wie Frode Jacobsen rückblickend sagt, sind allen unvergessen geblieben. „Ich sehe die erste Besetzung von Madrugada als etwas ganz Besonderes, weil es für alle von uns vier das erste Mal war, ganz ernsthaft zu musizieren und diese Musik aufzunehmen“, sagt Sivert Høyem, der in den vergangenen Jahren einige vorzügliche Soloalben herausgebracht hat, bei seinen Konzerten aber stets auch Songs aus dem Madrugada-Repertoire anstimmt. Ihn von seiner Idee zu überzeugen, war Pettersen also nicht schwergefallen – und auch Jacobsen, der seit dem Ende von Madrugada vorrangig als Produzent tätig ist, war gleich mit von der Partie, die sich anfangs lediglich auf zwei Konzerte in Oslo beschränken sollte. „Es sollte aber nicht nur die Aufführung eines alten Albums sein, nach dem Motto: Take the money and run. Die Wiedervereinigung sollte auch musikalisch einen Sinn ergeben, das war mir wichtig“, erzählt Sivert Høyem im Gespräch mit der F.A.Z.: „Und als wir uns dann im Proberaum trafen, hörte es sich trotz all der Jahre sehr schnell ganz selbstverständlich an.“

Das kalifornische Licht

Weil das Publikumsinteresse nach der Ankündigung der beiden Auftritte immens war, beschloss die Band, gleich noch eine Europatournee dranzuhängen, die sich als kleiner Triumphzug erweisen sollte. Nicht nur in ihrer Heimat Norwegen, wo sie von Anfang an Stars waren, oder in Griechenland, wo sie schon lange verehrt werden, verkauften sie Hallen und Arenen aus. Auch in Deutschland, wo sie früher stets nur in den Klubs gespielt hatten, füllten sie auf einmal größere Säle. „Selbstverständlich kamen da auch die Fans, die uns schon damals mochten, doch waren wir gerade in Deutschland erstaunt über die vielen jungen Zuhörer, die uns eigentlich gar nicht kennen konnten“, freuen sich Høyem und Jacobsen über den Zuspruch für ihre Musik, die schon deshalb gut gealtert ist, weil sie immer zeitlos war. Denn auch wenn hier Jeffrey Lee Pierce und sein Gun Club, da die Stooges, dort Nick Cave und Chris Isaak aus der Ferne grüßen, lässt sich der dunkel-melancholische und gleichzeitig elegante Rock der Norweger eigentlich keiner Schublade zuordnen.